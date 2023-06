Allegri "a tutti i costi": spunta una nuova super offerta araba

Massimiliano Allegri a tutti i costi: sono i rumors che rimbalzano dall'Arabia Saudita alla ricerca del tecnico bianconero per la prossima stagione. Man mano che passano i giorni, e le settimane, le offerte per l'allenatore di Livorno "lievitano" toccando cifre mostruose: 90 milioni di euro per tre anni di contratto con l'Al Hihal più vari bonus che farebbero arrivare la cifra non lontana dai 100 milioni.

Le offerte dell'Al Hilal

La notizia è rimbalza dai canali social di Sport360Saudi che, con i suoi tweet, ha ricordato anche il primo approccio che uno dei club più ricchi al mondo avesse fatto un paio di settimane fa ad Allegri quando gli erano stati offerti 60 milioni di euro per tre anni mentre quella delle ultime ore prevede 10 milioni in più per ogni stagione con la cifra complessiva che abbiamo scritto prima. Ricordiamo che il tecnico bianconero ha prorogato con la Juventus fino al 2027 con un guadagno netto di 7 milioni l'anno che può aumentare di ulteriori due milioni in caso di bonus.



تلقى أليغري العرض الأول من السعودية قبل أسبوعين بـ 60 مليونًا لمدة 3 سنوات، والآن يصل عرض جديد بزيادة 10 ملايين يورو وبانتظار القرار الأخير من المدرب الذي يمتد عقده مع يوفنتوس حتى 2027 براتب 7 ملايين يورو مع حوافز قد تصل بمرتبه إلى 9 ملايين



جيوفاني #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/Re1dkHjP4s — سعودي 360 (@sport360Saudi) June 24, 2023

L'affare dato per certo

" Le nostre fonti indicano che l'allenatore italiano Massimiliano Allegri è a un passo dall'assumere l'incarico di formazione all'Al Hilal, poiché l'affare dovrebbe concludersi nei prossimi giorni ", recita il tweet delle ultime ore. In realtà, però, Allegri non sembra minimamente intenzionato a lasciare la Juve secondo le affermazioni dei giorni scorsi in cui, in maniera lapidaria, aveva esclamato di non volerci andare. I soldi sono tantissimi ma il mister livornese, fino a questo momento, non ha mostrato segni di cedimento.

Come già accaduto per alcuni trasferimenti eccellenti (si pensi a Cristiano Ronaldo), il mercato calcistico in Arabia Saudita è così in fermento che non si bada a spese pur di accaparrarsi alcune stelle occidentali, calciatori e allenatori, così da rendere quel campionato tra i più importanti al mondo almeno a livello mediatico. Come scrive la Gazzetta, infatti, i progetti arabi prevedono di inserire almeno 3-4 campioni nei club più blasonati, mister compresi, così da dare un nuovo lustro alla Saudi League. Lo stesso club che vuole Allegri a tutti i costi aveva contattato anche Marco Silva, attuale tecnico del Fulham, che rimarrà sulla panchina degli inglesi anche nella prossima stagione.