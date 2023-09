Meteo, tra anticiclone e perturbazioni quando arriva l'autunno

È un'Italia che risulta divisa in due dal punto di vista meteo e lo sarà anche per i prossimi giorni: da un lato piogge e temporali (non in maniera continua), dall'altro un anticiclone africano che, come al solito, provocherà l'ennesima ondata di aria calda portando le temperature massime al di sopra delle medie del periodo.

Le previsioni del meteo

La nuova settimana si apre " con un duplice attacco temporalesco e un redivivo anticiclone africano ", ha affermato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò. Come mostrano le immagini del satellite, il cielo è molto nuvoloso sulle aree occidentali del Paese che saranno le più colpite dai fenomeni temporaleschi con massima attenzione a Piemonte e Lombardia con tempoirali anche di forte intensità e ingenti accumuli fino a 70 mm di piogge in poche ore. Non è un caso che la Protezione Civile abbia diramato un'allerta arancione per alcune aree lombarde (Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali), gialla per Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

L'altra parte d'Italia, invece, vedrà l'ennesima fiammata africana " tanto sole e temperature che si manterranno ben oltre le medie stagionali", sottolinea Sanò. Se tra martedì e mercoledì si avrà un generale miglioramento anche sulle aree oggi colpite dai fenomeni, tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre un'altra perturbazione, più intensa, si farà strada dalla Francia verso le regioni settentrionali e quelle tirreniche. I modelli matematici propongono piogge molto intensi soprattutto sul Piemonte con picchi anche di 100 mm in poche ore. Non cambierà nulla, invece, per il resto d'Italia con valori massimi anche di 34-36°C soprattutto sulle zone interne sicule.

Cosa accade nel fine settimana

La perturbazione insisterà con nuove piogge soprattutto al Centro-Nord nella giornata di sabato mentre, al momento, sembra che domenica prossima possa essere coinvolto anche il Sud con instabilità, acquazzoni e un calo termico. " L’autunno inizierà così con tante piogge e temporali", sottolinea Sanò, dal momento che il 23 settembre è il giorno dell'Equinozio d'Autunno. Prima di arrivare a questa tappa, però, l'estate settembrina rimarrà ancora in cattedra per tanti giorni su mezza Italia dove le temperature diurne saranno molto più simili a quelle di agosto o luglio mentre su varie aree del Nord i giorni della massima calura stanno per finire e si attende, imminente, un cambio di marcia che porterà ai connotati autunnali che daranno tanto "respiro" soprattutto alle aree alpine spesso messe a dura prova da temperature molto elevate.