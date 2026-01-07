Piogge e nevicate, quanto dura la sciabolata artica

Sull'Italia, come da calendario, è pieno inverno praticamente ovunque: temperature basse, neve anche sulle spiagge e pianure del Nord Italia nella giornata dell'Epifania come non si vedeva da tempo. La fase di maltempo continuerà anche per la giornata odierna con l'alta pressione, quella duratura, che non ha alcuna intenzione di tornare sulla scena a stretto giro ma si rinnoveranno, anche nei prossimi giorni, piogge e nevicate.

Italia divisa in due

La giornata odierna vedrà un temporaneo miglioramento al Centro-Nord, specialmente sul versante tirrenico, mentre sulle adriatiche prevarranno ancora nubi e nevicate a quote basse. Più intenso il maltempo al Sud con piogge e acquazzoni su Calabria e Sicilia in successiva estensione alle altre regioni ma la neve cadrà soltanto sui rilievi a partire dai 700 metri di quota. Una breve pausa dai fenomeni sarà possibile soltanto giovedì 8 gennaio a parte le due Isole Maggiori con nubi sparse e nuove occasioni per piogge.

Temperature sotto zero

" A far notizia saranno le temperature, attese in forte calo con valori intorno ai -5°C anche in Valpadana e nelle zone interne della Toscana", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Questi valori si raggiungeranno durante la notte grazie all'assenza di vento e ai cieli sereni: importanti gelate, dunque, su aree dove la neve è presente anche a quote pianeggianti.

Nuova fase di maltempo

Anche se non si tratterà di venti freddi (motivo per il quale avremo un temporaneo rialzo termico), l'Italia farà i conti con una nuova ondata di maltempo da venerdì 9 gennaio quando, venti da Libeccio, annunceranno una nuova perturbazione con nubi e piogge soprattutto sui versanti tirrenici, in pratica dalla Liguria alla Calabria. Meteo migliore sul resto del Nord a parte qualche nevicata sulle Alpi, soprattutto in Valle d'Aosta, con accumuli anche di un certo rilievo.

" Prepariamoci ad un contesto ancora turbolento per i prossimi giorni, una situazione che potrebbe compromettere anche il fine settimana ", aggiungono gli esperti.

La tendenza successiva

Infatti, dalle mappe meteo di oggi appare la possibilità di nuove nubi, piogge e acquazzoni soprattutto al Centro-Sud per le giornate di sabato e domenica dove tra Campania e Calabria non si esclude il rischio di locali nubifragi.

Grazie al calo delle temperature tornerà pure la neve, con fiocchi fino a quote collinari sul medio-basso versante adriatico".

Infine, attenzione anche al forte vento di Maestrale che nel corso del prossimo weekend potrebbe soffiare con raffiche anche maggiori ai 100 km/h su Sardegna e Sicilia.