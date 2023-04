Aria artica, temporali e grandinate: occhio al meteo

Il sole mattutino non dovrà ingannare: dal pomeriggio (e sarà così anche nei prossimi giorni) l'afflusso di aria artica creerà importanti contrasti termici con la formazione di temporali anche intensi e grandinate: è quanto previsto nell'ultimo bollettino meteo da parte degli esperti.

Cosa sta per succedere

Dalla Finlandia, un nucleo gelido in quota sta puntando il Mar Mediterraneo. " Lo spostamento di questa massa d’aria gelida - afferma Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it - potrà stravolgere anche il tempo sul nostro Paese: in particolare, sono attesi dal pomeriggio di oggi violenti temporali al Nord-Est e nuove nevicate sulle Alpi fino ai 1300 metri". Situazione simile al Centro-Sud che ha in eredità la vecchia instabilità, ancora attiva, dei giorni scorsi con acquazzoni e temporali pomeridiani che dalle zone interne si sposteranno verso le località costiere e di pianura. Insomma, una primavera capricciosa e senza lo scudo dell'alta pressione ma con infiltrazioni fredde non di poco conto.

Quando avremo il meteo peggiore

L'attenzione, però, si focalizza sulle nostre regioni settentrionali con il vero cambiamento che avverrà giovedì 20 aprile quando il maltempo lo avremo sin dalla mattinata con piogge, temporali e nevicate sull'arco alpino a quote relativamente basse per la seconda decade di aprile.

" In serata i temporali si sposteranno verso la Lombardia e localmente l’Emilia Romagna. In pratica un fronte freddo collegato alla massa d’aria finlandese provocherà il ritorno di piogge significative anche sul Nord-Ovest siccitoso", ha aggiunto l'esperto. Le precipitazioni si sposteranno anche su Toscana, Umbria e Marche mentre sul resto d'Italia avremo una maggiore variabilità con acquazzoni ma anche ampie schiarite.

Importante sottolineare come, soprattutto durante i fenomeni più intensi, la grandine potrebbe essere una sgradita protagonista specie se dovesse cadere con intensità moderata o forte o con chicci di grosse dimensioni, prestare quindi sempre la massima attenzione se ci si trova all'interno delle aree temporalasche.

La tendenza per il fine settimana

Come abbiamo visto sul Giornale.it, il maltempo sarà intenso ma non di lunga durata: oggi e domani saranno i giorni clou compreso venerdì mattina ma poi un timido anticiclone dovrebbe riportare maggiore stabilità in concomitanza del week-end con un aumento termico e valori anche di 25°C durante le ore diurne al Centro-Sud. Lo strappo sarà ricucito anche al Nord ma domenica pomeriggio potranno farsi strada nuovi temporali sul Nord-Ovest per un generale peggioramento che coinvolgerebbe la nostra penisola per il Ponte del 25 aprile: determinanti, in questo senso, gli aggiornamenti delle prossime ore.