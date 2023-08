Nuovi rovesci, arriva il ciclone Rea: ecco le regioni interessate

Il caldo infernale che negli ultimi giorni ha stretto nella propria morsa gran parte dell'Italia ha i minuti contati: è previsto un consistente calo delle temperature, che porterà con tutta probabilità a nuovi rovesci temporaleschi localizzati soprattutto nel Centro-Nord. Questo è quanto lascerà in dote il ciclone Rea, secondo le ultime previsioni meteo dell'Aeronautica Militare. In queste ore, la nuvolosità tenderà a divenire sempre più consistente sulle regioni di nord-ovest. Per poi interessare anche le regioni del Triveneto, la Liguria e la Romagna, con piogge a carattere di rovescio e temporale che localmente risulteranno anche intense. Già nelle scorse ore il maltempo ha causato diversi danni in Lombardia e in Piemonte, con la protezione civile che ha diramato l'allerta meteo arancione per la giornata odierne sia in Lombardia che in Liguria.

Mentre imperversava il nubifragio due persone sono finite fuori strada con l'auto a Romentino, a pochi chilometri da Novara, sulla provinciale che collega il paese con Galliate: un uomo di 35 anni ha riportato ferite da codice rosso. Anche le linee ferroviarie hanno subito danni a causa delle forti piogge che hanno colpito nel pomeriggio di ieri le province di Vercelli e Alessandria, stando a quanto riportato dalla stampa locale: In serata un treno che viaggiava sulla Casale-Alessandria (ad un paio di chilometri dalla stazione di Casale Monferrato) a causa di un ramo sulle rotaie, è rimasto bloccato per un carrello uscito dai binari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla protezione civile e non si è registrato fortunatamente alcun ferito fra i passeggeri (poco più di una ventina) che sono stati poi portati a destinazione con un autobus sostitutivo. Temporali che hanno già propiziato un calo della temperatura media, ma che dovrebbe diventare ancor più evidente (se non altro rispetto alle temperature registrate nel corso della settimana) nei prossimi giorni.

Il tempo dovrebbe invece rimanere più stabile e soleggiato al Centro e in Sardegna, anche se l'isola e la Toscana potrebbero essere interessate da precipitazioni di carattere temporalesco durante la serata (con temperature tuttavia stazionarie). Acquazzoni che non dovrebbero però interessare, perlomeno al momento, il Meridione: al Sud e in Sicilia non sono infatti previste variazioni di rilievo sotto questo profilo, anche per quanto concerne le temperature. L'allerta meteo è però stata diramata anche sulle principali arterie autostradali italiane, in quanto si provedono milioni di italiani in viaggio per tornare a casa dopo le vacanze di agosto. E anche per la pioggia che potrebbe di nuovo bagnare all'improvviso diverse zone del Paese, l'attenzione resta alta.