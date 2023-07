"È in arrivo una svolta": ecco come cambia il meteo

Un'Italia così divisa dal punto di vista meteo non si vedeva da tanto tempo: al Nord i temporali distruttivi causati dalle supercelle hanno provocato nubifragi e grandinate da record oltre a raffiche di vento in grado di abbattere centinaia di alberi, al Sud e sulle isole maggiori si sono toccati valori record con punte anche superiori ai 45°C all'ombra con numerosi incendi che hanno distrutto ettari di terreno. Dalla giornata di oggi, finalmente, si torna a una normalità climatica su tutto il Paese con la fine del maltempo al Nord e l'anticiclone africano che mollerà la presa al Sud.

Cosa sta per cambiare

" Già dalla giornata odierna è in arrivo una svolta! ", ha dichiarato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Questo perchè sulle regioni adriatiche e meridionali, rispetto a 24 ore, si potranno perdere anche 13°C " grazie ai venti più freschi settentrionali che spazzeranno via del tutto la calura opprimente dell’anticiclone africano Caronte" . Tutto questo non farà che rimescolare l'aria anche nei bassi strati scongiurando, in parte, il rischio di fenomeni estremi come i temporali degli ultimi giorni anche se non esclusi nuovi focolai specialmente nel Nord-Est così come sulle aree montuose delle regioni centrali.

Come detto, però, è presto per cantare vittoria perché " l’energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera è ancora tanta, c’è ancora il rischio di grandine di grosse dimensioni associate a forti raffiche di vento, fino a 120-130 km/h, chiamate in gergo downburst", ha sottolineato l'esperto. Come abbiamo visto sul Giornale.it, questo fenomeno si collega a fortissime raffiche di vento che dal cuore della nube sono dirette verso il basso (discensionali) e con un movimento orizzontale escono dal fronte temporalesco devastando tutto quello che incontrano nel loro cammino.

La tendenza successiva

Finalmente, quindi, un po' di sana estate mediterranea senza gli eccessi, in un senso o nell'altro, delle ultime settimane: almeno fino al week-end le temperature massime saranno senz'altro sopportabili da nord a sud e i venti di Maestrale avranno il merito di non far soffrire eccessivamente la calura durante le ore notturne. Secondo le ultimissime elaborazioni dei modelli matematici, poi, nel week-end potrebbe riaffaccarsi l'alta pressione africana, segnatamente al Sud, con un nuovo rialzo termico ma ben lontano dai valori delle ultime ore. Al Centro-Nord, invece, avremo caldo senza eccessi (30-34°C) ma sbuffi di aria fresca in quota potrebbero provocare nuovi temporali sull'arco alpino: anche in questo caso, però, non dovremmo assistere alle scene che le recenti cronache ci hanno consegnato.