Maltempo a Brescia, la provincia devastata dai danni: cos'è il rischio "downburst"

La notizia della 16enne morta travolta da un albero ieri, lunedì 24 luglio a Cedegolo, ha scosso tutta la provincia di Brescia. Tra chicchi di grandine grossi come arance e auto distrutte, il maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia ha quindi causato danni anche alle persone. I disastri sul territorio bresciano sono importanti e il territorio ora è a rischio downburst.

La situazione nel bresciano

Attualmente è molto critica la situazione causata dal maltempo a Brescia. Alle 22.00 di lunedì ha iniziato a grandinare colpendo con particolare forza edifici e automobili. Verso le 22.15 si è verificata la fase più critica e durante la notte sono stati un centinaio gli interventi da parte dei Vigili del fuoco sul territorio. Si tratta della terza ondata di maltempo negli ultimi quattro giorni sul territorio bresciano.

I danni

I violenti temporali si sono concentrati particolarmente nella zona del lago d’Iseo, nello specifico a Sulzano è caduto un grosso albero che ha costretto a chiudere la strada. Le immagini ricevute descrivono uno scenario particolarmente critico dove, ancora una volta, il maltempo ha distrutto strade, case e automobili. Sono diversi i video in cui si vedono le “bombe” di ghiaccio. In un noto ristorante di Brescia, invece, i commensali si sono ritrovati con i piedi nell'acqua per via dell'allagamento.

Downburst

Il territorio secondo gli esperti sarebbe a rischio downburst: tratta di forti temporali collegati a importanti raffiche di vento orizzontali. Secondo gli esperti di ZenaStormChaser nei territori che vanno da Milano a Venezia potrebbero verificarsi importanti raffiche superiori ai 120 km/h. La grandine prevista per la sera di martedì 25 luglio potrebbe arrivare fino a 10 cm di diametro e i temporali si muoveranno da ovest verso est.