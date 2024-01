Potete dimenticarvi del gelo: ora arriva la "bolla calda"

Dal gelo di Minsk a una nuova ondata di caldo anomalo e fuori stagione, in epoca di cambiamenti climatici, il passo è evidentemente breve: se i prossimi giorni trascorreranno con tanto freddo e gelo specialmente al Centro-Nord d'Italia, una fase con aria molto mite sub-tropicale è pronta a invadere il Mediterraneo la settimana prossima sponstando il calendario, praticamente, di almeno un paio di mesi in avanti.

Cosa accadrà

" Secondo gli ultimi aggiornamenti, dopo la metà di gennaio potrebbe arrivare una bolla calda 'marzolina' sull'Italia ", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Neanche il tempo di gridare a un po' di inverno mediterraneo che ecco lo spettro di un anticiclone africano in grado di provocare un repentino aumento delle temperature massime e minime con valori che potrebbero, addirittura, superare le medie della seconda decade di gennaio anche di 10-12°C.

Qual è la causa

L'esperto spiega che avanzerà verso nord il " famigerato anticiclone africano che dall'interno del Deserto del Sahara potrebbe allungarsi fino al bacino del Mediterraneo. Detto in parole semplici, potremmo essere catapultati direttamente ad inizio primavera, specie in montagna e sulle regioni del Centro Sud". Un meteo molto più simile a quello di marzo, appunto, con temperature massime che potrebbero superare i 22°C " durante le ore pomeridiane grazie ai venti miti in arrivo dai quadranti meridionali ". La situazione dovrebbe rimanere immutata per molti giorni fino a quando una nuova discesa d'aria fredda dal Nord Europa potrebbe riportare i valori entro le medie e più consoni al pieno inverno: gli esperti, però, indicano in fine gennaio e i primi giorni di febbraio il cambiamento verso una fase invernale.

Il gelo prima della scaldata

Il freddo e il gelo notturno di questi giorni, come detto, non avranno lunga durata: se al Sud e sulle Isole Maggiori un insidioso vortice di maltempo sta provocando molte piogge specialmente sui settori ionici e tanta neve sull'Appennino oltre i 700-900 metri, al Centro-Nord sono protagonisti il freddo diurno con massime che difficilmente riescono a superare i 4-5°C sulle grandi città della Valpadana e il gelo delle temperature minime che scenderanno ancora, sotto lo zero, ogni notte almeno fino alla notte su domenica con punte fino a -8°C ma diffusamente tra -1°C e -4°C in base alle zone.

Correnti miti da ovest, successivamente, saranno il segnale dell'ennismo cambiamento meteo che riporterà un clima nuovamente fuori stagione da nord a sud d'Italia. Per capire quali saranno le aree dove farà più caldo, però, saranno necessari i prossimi aggiornamenti.