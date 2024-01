Valori minimi sotto zero: è il gelo di Minsk. Cosa succede al meteo in Italia

Già da alcuni giorni l'Italia è piombata nel classico inverno mediterraneo: calo termico, neve a bassa quota e temperature che sono rientrate nelle medie stagionali (in alcuni casi al di sotto). L'aria gelida presente sul Nord ed Est Europa (dove si sono toccati valori inferiori ai -30°C) è "tracimata" anche da noi e il freddo si fa sentire da nord a sud con una massa d'aria gelida arrivata dalla Bielorussia. Le condizioni meteo continueranno indisturbate in questa direzione per tutta la seconda parte della settimana.

Da dove arriva il gelo

” È la volta del gelo di Minsk ", ha affermato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it raccontanto che durante il giorno valori fino a -18°C hanno interessato Scandinavia, Polonia e la Bielorussia. " Il 'gelo di Minsk' sta colpendo dunque in modo intenso la zona del Mar Nero, l’area carpatico danubiana, ma marginalmente interessa anche il nostro Paese con un diffuso calo delle temperature" . Per questo motivo ecco che il calo termico è dell'ordine di 5-6°C sui valori massimi con temperature diurne che non riusciranno a superare 3-4°C soprattutto sulle grandi città della ValPadana. Massime di alcuni gradi più elevate al Centro-Sud ma in un contesto climatico pienamente invernale.

Occhio alle minime

Il gelo durerà per almeno tutta la settimana in corso ma attenzione ai valori minimi che si registreranno tra oggi e i prossimi giorni. " Entro il weekend toccheremo i -8°C a Bolzano, -5°C a Belluno e Trento, -4°C a Padova e Pordenone e -3 anche a Chieti sulle zone collinari abruzzesi", ha spiegato Tedici. Non si tratta di valori record ma rientrano in una "normalità climatica" che il nostro Paese ha ormai perso a causa dei cambiamenti climatici con i termometri spesso e volentieri a indicare valori superiori alle medie in ogni stagione dell'anno.

Le zone colpite dal maltempo

In tutto questo, un nuovo vortice ciclonico interesserà soprattutto il Centro-Sud con piogge e nevicate a bassa quota: soltanto nella giornata odierna qualche nevicata in pianura potrà interessare alcune aree del Piemonte e della Lombardia a causa dei valori termici bassi. Dopodiché, il maltempo si concentrerà soprattutto sulle Isole Maggiori e sulle regioni del medio e basso versante tirrenico dove insisterà almeno fino a venerdì. La neve tornerà a casdere sugli Appennini al di sopra dei 700 metri.

Se fino a venerdì meteo instabile con fenomeni diffusi interesserà le zone sopra citate, durante il fine settimana si avrà un primo miglioramento ma con un clima ancora molto freddo e gelido al mattino in Valpadana dove, " complici nebbie e nubi basse, potremo registrare addirittura giornate di ghiaccio (giornate con temperatura sia minima che massima sotto gli 0°C). E in questo caso il gelo di Minsk si farebbe riconoscere!", conclude Tedici.