"Bonus card" per fare la spesa: quanto vale e a chi spetta

Inflazione e caro-prezzi stanno mettendo in ginocchio tantissime famiglie italiane che, come abbiamo visto sul Giornale.it, nonostante abbiano operato dei tagli sul carrello della spesa spendono una cifra più elevata che in passato. Per venire incontro ai nuclei maggiormente in difficoltà, il governo ha istituito una card con un incentivo di 382 euro per gli acquisti sui generi alimentari.

Ecco come funziona

La notizia l'ha data il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, spiegando che verranno messe a disposizione circa un milione e 400 mila card " che verranno messe a disposizione delle famiglie che hanno difficoltà all'acquisto, con una serie di esclusioni tra quelle che già beneficiano evidentemente di altri sostegni ". Nel dettaglio, questo bonus card per comprare pane, frutta, latte, ecc. saranno le famiglie con redditi annui che non superano i 15mila euro. La misura è possibile grazie ai 500 milioni di euro previsti nella Legge di Bilancio 2023.

Chi sarà escluso

Come anticipato, saranno ovvimente esclusi i nuclei con redditi superiori a 15mila euro e anche chi gode di altri incentivi statali: quando è stato chiesto al ministro se, tra questa categoria, rientrano i percettori dell'ex reddito di cittadinanza, Lollobrigida ha precisato che " in queste ore l'Inps sta facendo i calcoli per usare al meglio la capienza economica della misura ".

Come si attiva

Questa card si potrà attivare entro il prossimo 30 settembre, sarà valida fino alla fine dell'anno " e tutti i residui delle carte non attivate verranno ridistribuite in quelle di chi le ha attivate ". Il via libera è previsto intorno alla metà di luglio subito dopo la nomina del prossimo presidente Inps. Coloro i quali ne avranno diritto potranno richiedere la card negli uffici postali dopo una lettera che avrà inviato il Comune di appartenenza.

Gli altri interventi

In realtà, però, lo Stato sta pensando ad altri interventi con 110 milioni che tramite l'Agea " permettono l'acquisto di beni primari da mettere a disposizione dei più poveri, specie quelli che non emergono dalle statistiche o dai calcoli Isee. Questa somma complessivamente potrà alleviare le criticità indotte dall'inflazione che quest'anno è superiore alle annualità precedenti ", ha sottolineato il ministro Lollobrigida. La situazione critica l'ha fotografata l'Istat negli ultimi giorni spiegando che, ad aprile, le vendite al dettaglio sono salite del 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno ma sono diminuite del 4,8% in volumi.

In passato, una misura simile fu instituita dall'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, la Social Card: 40 euro mensili per aiutare i nuclei familiari in difficoltà per spese alimentari ma anche per pagare le bollette.