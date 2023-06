Caro-prezzi, si spende di più ma si mangia meno

Ce n'eravamo accorti ma adesso c'è anche le certezza nei numeri: gli italiani sono costretti a tagliare gli acquisti sul carrello della spesa e, nonostante questo, i costi sono aumentati lo stesso. È la triste fotografia che ha fatto l'Istat sul caro-prezzi con i cittadini italiani che hanno tagliato del 4,9% gli acquisti dei generi alimentari con una spesa che è lievitata, nei primi mesi di quest'anno, fino al 7,3% a causa dell'inflazione.

L'allarme di Coldiretti

" La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che volano gli acquisti di cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del +9,1% nel quadrimestre nelle vendite in valore, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio", ha affermato l'associazione, sottolineando che il risultato dei discount " evidenzia la difficoltà in cui si trovano le famiglie italiane che, spinte dai rincari, orientano le proprie spese su canali a basso prezzo rinunciando anche alla qualità" . Dovendo risparmiare a tutti i costi, ecco che sono diminuiti dell'8% i consumi di frutta tra gennaio e marzo con una media pro capite che è diminuita rispetto allo scorso anno: ogni italiano mangia quasi due chili in meno di frutta.

Cosa succede con l'inflazione

" Le famiglie - ha aggiunto la Coldiretti - tagliano gli acquisti e vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando negozio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti" . La crisi è dovuta anche alle numerose imprese agricole alluvionate o quelle che hanno subìto ugualmente danni da maltempo (grandinate e nubifragi) con raccolti decimati e i prezzi che spesso non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione. " Occorre lavorare - conclude la Coldiretti - p er accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni .

La denuncia del Codacons

I dati Istat sulle vendite al dettaglio " dimostrano ancora una volta l'impatto devastante del caro-prezzi sulla spesa degli italiani, con le famiglie che cambiano fortemente le proprie abitudini, acquistando sempre meno ma spendendo sempre di più ". Lo ha affermato il Codacons, sottolineando che " anche ad aprile le vendite registrano l'ennesimo crollo verticale in volume, con una contrazione su base annua del 4,8% che raggiunge il picco del -5,4% per gli alimentari, a fronte di un aumento in valore addirittura del +3,2% ". In pratica, a causa di inflazione e caro prezzi sono diminuiti i volumi degli acquisti per una cifra pari a 36,3 miliardi di euro annui " con una minore spesa pari in media a -1.404 euro su base annua a famiglia ".