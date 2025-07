Caldo africano KO (ma non per molto): ecco quando tornerà a soffocarci

Non c'è dubbio che su una parte d'Italia, quella settentrionale, il tanto atteso ricambio dell'aria è arrivato: temporali, grandinate e fenomeni in alcuni casi molto forti hanno spazzato via il caldo africano che resisteva ormai da tanti giorni. Le temperature di questa notte sono state molto più fresche e anche durante le ore diurne, per qualche giorno, si riuscirà a "respirare" con valori massimi più o meno in linea con quelle del periodo.

La nuova fase meteo

In queste ore aria fresca atlantica sta affluendo sulle regioni settentrionali che anche nelle prossime ore faranno i conti con nuovi temporali, potenziali grandinate e tanta pioggia. Proprio per la giornata di lunedì 7 luglio a essere colpito dai fenomeni sarà soprattutto il Nord-Est, locale instabilità al Centro mentre farà ancora molto caldo al Sud e sulla Sicilia dove si dovra aspettare martedì per poter apprezzare un primo calo termico. Limitatamente al Nord, acquazzoni e temporali saranno possibili anche martedì 8 luglio ma con una situazione in via di graduale miglioramento.

Caldo senza eccessi

" Diciamo che almeno fino a venerdì staremo bene e il calo termico interesserà gradualmente ma parzialmente anche il Sud", ha spiegato il meteorologo Federico Brescia de Ilmeteo.it. Alla domanda se si tratterà di un caldo moderato o se farà davvero più fresco, l'esperto ha risposto dicendo che " non farà né troppo caldo né troppo fresco, ma semplicemente le temperature torneranno in media con quelle della tipica estate italiana" .

Per fare alcuni esempi, al Nord Italia le temperature massime di martedì saranno comprese tra i 24°C di Trieste e i 31°C di Bologna, le minime in molti casi scenderanno ben al di sotto dei 20°C, soltanto Genova si fermerà a 21°C. Situazione termica migliore anche al Centro con valori diurni compresi tra i 25°C de L'Aquila e i 32°C di Firenze, al Sud si viaggerà tra i 25°C di Potenza e i 33°C di Palermo e Catanzaro.

" Dopo settimane con i termometri fuori controllo, soprattutto al Nord, si tornerà a respirare: le temperature massime in diverse città settentrionali potranno scendere anche di 8/10°C mantenendosi così al di sotto dei 30°C ed offrendo un sollievo concreto a chi ha vissuto giorni e notti segnati da afa e umidità elevatissime ", hanno aggiunto gli esperti del quotidiano meteo.

Quando torna l'africano

Guai a illudersi troppo, però: l'anticiclone africano batte in ritirata ma lo farà soltanto per alcuni

Dal prossimo week-end è possibile una nuova netta rimonta dell’anticiclone africano con annessa impennata termica. Aspettiamoci quindi un ritorno del caldo intorno a metà mese",

giorni. "​conclude l'esperto.