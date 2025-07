Bomba d’acqua su Milano. Donna muore schiacciata da un albero caduto

È proseguita fino alle 6 di questa mattina, l’allerta meteo arancione (moderata) diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Così rimane attiva anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico emessa nelle scorse ore. Previste, infatti, per le prime ore del mattino nuove precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, sulla nostra Regione.

Intanto si contano i danni del violento nubifragio che si è abbattuto, come previsto, nel pomeriggio di ieri su Milano e hinterland. In via precauzionale ieri in considerazione dell’allerta arancione non sono stati aperti i parchi cittadini recintati, così sono stati chiusi anticipatamente nel pomeriggio i cimiteri. «Oggi non abbiamo aperto i cancelli dei parchi recintati, ma era necessario farlo. Al momento qualche allagamento. Seveso sotto controllo. Monitoriamo costantemente la situazione» scriveva verso le 19 il sindaco Beppe Sala su Instagram.

La notizia più tragica è la morte di una donna di 63 anni rimasta colpita dalla caduta di un albero nel comune di Robechetto con Induno nei pressi di una cascina. La donna, residente a San Vittore Olona, stava rientrado da una camminata in compagnia di altre due persone, un uomo e una donna rimaste ferite in codice giallo. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Legnano, la donna al Sant’Anna di Como.

I danni peggiori sono stati causati dalle forti raffiche di vento e pioggia. Complessivamente i vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi in città: si tratta soprattutto di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento. Un grosso albero caduto sul sedime stradale è stato rimosso dai vigili del fuoco in piazzale Baiamonti. Complessivamente nella serata di ieri si sono contati 5 alberi caduti.

Allarmante anche la stuazione nell’hinterland e sull’intera Regione: tra Abbiategrasso e Cesano Boscone, Como, Cantù, Erba e Lecco sono caduti tra i 20 e i 30 millimetri di pioggia. Ma il record di pioggia caduta va a Milano: alle 19 di ieri si contavano tra i 35 e i 45 millimetri di pioggia. In serata sono stati registrati problemi a due sottopassi: in via Negrotto e in via Lombroso, dove sono state messe in funzione le pompe di aspirazione. Decine le strade e le piazze allagate, in alcuni casi con il livello dell’acqua che ha raggiunto diversi centimetri.

Proprio ieri il Seveso - costantemente monitorato insieme al Lambro - ha raggiunto la soglia d'attenzione ed è stata attivata la vasca di laminazione che ne ha evitato l'esondazione. A Ponte Lambro sono state attivate le paratie mobili in via Vittorini per deviare l’eventuale uscita di acqua dai tombini, salvando il quartiere dall’ allagamento.