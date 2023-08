Il caldo africano scalda i motori: arriva la fase 2 di Nerone

Dopo quasi una settimana dal clima mite e non eccessivamente caldo con temperature che, da nord a sud, hanno visto finalmente una "normalità climatica" tipica del Mediterraneo, ecco il ritorno dell'anticiclone africano sull'Italia con Nerone (come l'hanno ribattezzato gli esperti). Anche se non si raggiungeranno i valori record toccati a luglio con Caronte, farà via via sempre più caldo, aumenterà l'umidità nei bassi strati e quest'ondata avverrà sostanzialmete in due fasi.

L'evoluzione meteo

" Purtroppo devo confermare il ritorno del caldo africano sul nostro Paese ", ha affermato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. " Questo ritorno avverrà in due fasi: dapprima al Centro-Nord poi, da metà della prossima settimana, anche al Sud" . Molti si chiederanno come sia possibile che, in un primo momento, Sud e Sicilia possano restare scoperti: questo avverrà perché, dall'entroterra sahariano, le masse d'aria calde che hanno investito la Penisola Iberica "piegheranno" verso Sardegna e regioni centro-settentrionali. Le altre regioni saranno, in un certo senso, riparate. Attenzione, perché Nerone ha già portato valori record in Andalusia con massime fino a 46°C.

L'escalation termica inizierà questo fine settimana con valori fino a " 35°C a Bolzano e Firenze, 34 a Ferrara, Pavia e Terni con 33°C in aumento a Bologna e Roma" . Anche se questa volta, per fortuna, non si toccheranno i valori folli registrati in Sardegna e Sicilia a luglio, stavolta sarà molto elevato il tasso di umidità con sensazioni non piacevoli per l'organismo umano a causa del mix con la calura. Da domenica e ancor di più a inizio della prossima settimana si toccheranno massime fino a 38°C in Sardegna che diventeranno 40°C entro Ferragosto, valori sui 37-38°C su numerose altre zone del Centro-Nord.

La seconda fase di Nerone

Come detto, poi, l'anticiclone africano farà sul serio anche al Sud e sulla Sicilia ma soltanto dopo Ferragosto quando la massima di Palermo prevista dai modelli matematici sarà di 30°C mentre a Milano ben cinque gradi più alta. " Dalla metà della prossima settimana inizierà la seconda fase di caldo africano con Nerone: il Sud vedrà un sensibile aumento termico e l’alta pressione potrebbe insistere anche fino a fine mese sulle regioni meridionali", spiega Sanò. Il dato più preoccupante, quindi, è la sua persistenza visto che si parla di almeno 10-15 giorni con temperature e umidità elevate. A lungo termine, quindi, non si vede al momento nessuna situazione incisiva che possa spezzare la nuova calura africana ma, come sempre, le sorprese possono essere dietro l'angolo e saranno necessari ulteriori aggiornamenti.