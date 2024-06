Meteo, preparatevi all'estate: in arrivo punte di caldo fino a 40°C

Adesso si fa sul serio. L'estate che si è così tanta fatta desiderare fino a questo momento su gran parte d'Italia sembra voglia debuttare con gli "interessi" e recuperare quel terreno perduto in primavera, mai così piovosa al Nord e con temperature molto spesso sotto le medie del periodo. L'arrivo dell'anticiclone africano Scipione dalle prossime ore su tutto il Paese farà lievitare la colonnina di mercurio che nel fine settimana toccherà i primi 40°C all'ombra. Farà molto caldo ma è bene specificare che non sarà così in tutta Italia con importanti differenze nord-sud.

Cosa accadrà

Ma perché scoppierà improvvisamente la calura africana? La risposta l'ha data Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it spiegando che un'area di bassa pressione tra le isole Canarie, il Marocco e la Penisola iberica permetterà la " rotazione delle correnti in senso antiorario intorno al suo centro. In questo modo, le masse d’aria sub tropicali continentali verranno spinte direttamente dal Sahara verso l'Italia, da sud verso nord" caricandosi di molta umidità con l'attraversamento del Mar Mediterraneo. In questo modo gli aumenti delle temperature diurne saranno imporanti con un picco che si raggiungerà tra venerdì e sabato al Centro-Nord e tra domenica e lunedì al Sud e sulla Sicilia.

I valori previsti

È così che tra il 7 e l'8 giugno le città più calde saranno in Puglia e Sardegna con valori fino a 36-37°C a Taranto e Oristano, fino a 34°C al Centro (Terni la più calda) e valori comunque intorno ai 28-30°C sulle grandi città del Nord e sulle aree di pianura. L'esperto spiega che tra domenica e lunedì mentre al Nord le temperature massime non aumenteranno grazie a infiltrazioni fresche in quota e qualche temporale pomeridiano, " al Sud avremo un ulteriore afflusso di aria calda dai quadranti meridionali (Libia)" . L'aria calda libica porterà il termometro " fino a 39-40°C: le zone, al momento, più ‘esagerate’ sono previste in Sicilia (Cefalù con 39°C ma anche buona parte del nisseno e dell’ennese) e in particolare in Puglia con Bari e gran parte del foggiano fino a 38°C".

La tendenza successiva

Dopo un mese di maggio che ci aveva "salvato" da picchi di calore così elevati, per Sud e Sicilia sono in arrivo temperature da pieno luglio, o agosto.

La settimana prossima potrebbe far trovare l'Italia in una sorta ditra fronti freddi e instabili che dal cuore dell'Europa riuscirebbero a spingersi fino al Nord con temporali anche forti e ancora caldo intenso al Sud e sulla Sicilia protetti dall'anticiclone africano. Caldo in eccesso e umidità potrebbero creare i presupposti per fenomeni localmente violenti ma su quest'argomento è bene attendere i prossimi aggiornamenti.