Un "ciclone danese" si abbatte sull’Italia: quali saranno le conseguenze

Il contesto atmosferico non cambia: l'Italia è ancora in balìa di un afflusso di correnti molto fresche e instabili che continueranno a generare nubi, piogge e temporali come mostrano le immagini sempre aggiornate del satellite. Il meteo sarà ancora inaffidabile almeno fino al prossimo week-end con le cause di tutto ciò che vanno ricercate in un vortice ciclonico sul Mediterraneo che arriva direttamente dal Nord Europa.

L'origine del maltempo

" Confermo una fase instabile causata da un ciclone, colmo di aria più fredda ed instabile, proveniente dal Mare del Nord esattamente dalla Danimarca", spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it che ne ricorda il suo lungo percorso fino alle nostre regioni. " Dal punto di vista meteo abbiamo avuto la formazione di un infido vortice: un ciclone danese ha iniziato il suo percorso verso sud sud-ovest durante lo scorso week-end attraversando il Canale della Manica e la Francia settentrionale (grandinate forti a Parigi lo scorso sabato 4 maggio); ha raggiunto in seguito tutto il Paese transalpino e, nelle ultime ore, anche l’Italia" .

Cosa accadrà sull'Italia

Come spesso accade in questi casi, l'aria fresca e instabile ha fatto il suo ingresso da Ovest, dalla Porta del Rodano: ciò significa che sono soprattutto le regioni occidentali e tirreniche a essere più esposte a questo tipo di configurazione. Anche per la giornata odierna bisogna aspettarsi nuove piogge e temporali anche di forte intensità specialmente su Liguria, Piemonte e Lombardia ma su tutto il Centro-Nord il tempo rimarrà inaffidabile con schiarite e annuvolamenti. Ancora meteo migliore al Sud dove sarà minore e marginale l'influenza del vortice.

La tendenza successiva

L'esperto spiega che se da giovedì 8 maggio avremo un'attenuazione dell'instabilità al Centro-Nord ma continueranno a esserci acquazzoni sparsi specie al pomeriggio, il tempo peggiorerà al Sud con ombrelli aperti soprattutto venerdì 9 maggio anche sulle Isole Maggiori. Inaffidabile e instabile, ancora, anche al Nord con qualche pioggia specialmente sulle regioni occidentali, meteo migliore al Centro. Un primo e generale miglioramento si farà strada dal fine settimana con l'alta pressione che cercherà di impedire l'afflusso di aria fresca e minori occasioni per piogge e acquazzoni.

Non facciamoci, però, illusioni: la tendenza per la

settimana prossima, al momento, vede ancora un contesto molto instabile e fresco con svariate occasioni per nuovi fenomeni da Nord a Sud dell'Italia. Il caldo e l'anticiclone africano, per il momento, rimangono molto lontani.