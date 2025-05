Maggio... con l'ombrello. Occhio alle previsioni: cosa aspettarsi

Anomalia di precipitazioni tra il 12 e 19 maggio. Fonte ECMWF

Il trend sembra essere segnato: gran parte del mese di maggio da poco iniziato proseguirà su binari instabili, piovosi e temporaleschi. È questo il responso dei principali centri di calcolo mondiali tra cui il prestigioso modello europeo Ecmwf per le previsioni a medio-lungo termine. La parentesi estiva con l'anticiclone africano è ormai un lontano ricordo e sembra che non la rivivremo così presto, anzi.

"Acquazzoni tutto il mese"

La premessa, va detto, non significa di certo che ogni giorno pioverà o che gran parte della giornata non sarà presente il sole con ampie schiarite. Significa, però, che non avremo nessuna figura veramente stabilizzante (alta pressione) e l'ombrello sarà sempre bene averlo a portata di mano. " Si prevedono acquazzoni per tutto il mese", afferma Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it che spiega quali sono i due fattori che contribuiranno a questo trend. Il primo è l’instaurazione di un campo di alta pressione dalle Azzorre verso il Mare di Norvegia e poi fino al Mare di Barents e alla Russia settentrionale. Il secondo fattore è legato al primo: con una configurazione meteo di alta pressione sull’Europa polare, è prevista la conseguente formazione di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo che potrebbe insistere anche sull’Italia per settimane" .

Dove pioverà di più

Nella settimana appena iniziata (5-12 maggio) un surplus piovoso è previsto soprattutto al Centro-Nord e in alcune zone dell due Isole Maggiori: più asciutto, invece, sulle zone adriatiche e al Sud maggiormente protetti dall'anticiclone. Non a caso, anche le previsioni a breve termine indicano che fino a giovedì avremo un'atmosfera instabile con frequenti acquazzoni e temporali soprattutto pomeridiani più o meno sulle stesse aree delle regioni settentrionali (anche al mattino) mentre tra giovedì e domenica l'instabilità si farà sentire maggiornente al pomeriggio.

La tendenza per maggio

Sembra andare ancora peggio tra il 12 e 19 maggio con gran parte d'Italia colorata in verde, ossia con piogge superiori alle medie del periodo: l'instabilità regnerà ancora sovrana con quasi tutte le regioni del Centro-Sud a fare i conti con fenomeni frequenti mentre le regioni settentrionali rimarranno in media, pioverà ma non di più rispetto alle medie della seconda decade del mese. Ancora molte piogge tra il 19 e 26 maggio, sintomo del fatto che il Mediterraneo rimarrà una sede per scorribande d'aria fresca in quota che darà origine a nubi e temporali sparsi. Qualcosa sembra cambiare tra il 26 maggio e il 2 giugno quando sparisce il colore verde (piogge superiori al normale) e si dovrebbe instaurare un regime "neutro", ossia con l'anticiclone protagonista ma senza eccessi al contrario (con precipitazioni inferiori alle medie o caldo eccessivo).