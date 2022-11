Ciclone mediterraneo in arrivo: temporali e nubifragi, ecco dove

Anche se il week-end vedrà già condizioni di maltempo sul Centro-Sud con piogge e temporali, gli occhi sono puntati all'inizio della prossima settimana quando un ciclone atlantico farà il suo ingresso nel Mediterraneo provocando un forte peggioramento meteo anche al Nord.

Le piogge di sabato e domenica

Prima di capire cosa prevedono gli esperti per i prossimi giorni, occhi puntati su sabato 19 novembre tanta pioggia sulle regioni tirreniche e al Sud a causa di flusso umido meridionale che colpirà soprattutto Lazio e Campania tra il pomeriggio e la sera dove non mancheranno locali temporali e potenziali nubifragi. Tante nubi ma piogge meno intense sul comparto adriatico e sulle altre regioni meridionali, meteo migliore al Nord con innocua nuvolosità ma senza fenomeni. Domenica 20, invece, le piogge si concentreranno maggiormente al Sud e sulla Sicilia mentre inizierà a migliorare sulle altre zone ma si tratterà di una situazione temporanea.

Le zone coinvolte dal ciclone

Come spiegano al Meteo.it, da lunedì correnti fredde e instabili faranno il loro ingresso dalla Francia meridionale creando i presupposti per un intenso vortice mediterraneo in grado di provocare forte maltempo e importanti accumuli piovosi: secondo le mappe meteo, massima attenzione soprattutto a basso Lazio, Campania e Calabria dove potrebbero scatenarsi nubifragi e gli accumuli previsti potranno toccare i 120 mm, in pratica l'equivalente di tutto il mese di novembre. La giornata peggiore sembra essere quella di martedì 22 novembre: non è escluso il rischio idro-geologico anche perché le zone sono già colpite da piogge, i terreni potrebbero già essere saturi d'acqua.

Tanta neve sulle Alpi

Questa volta, però, il calo termico associato al ciclone mediterraneo provocherà intense nevicate sull'arco alpino, probabilmente la più forte dall'inizio dell'autuno: se è vero che i fiocchi potranno spingersi dai 6-700 metri sulle zone orientali, gli accumuli nevosi fanno ben sperare per l'inizio della stagione sciistica. " Arriverebbero così 40/50 cm di neve sulle Alpi orientali fino ai 1500 metri di quota, con qualche fiocco che potrebbe raggiungere anche quote di alta collina (intorno ai 700 metri)", spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it, il quale sottolinea che " oltre alla neve sulle Alpi, potrebbero arrivare nubifragi al Centro-Nord con cumulate di pioggia superiori a 80 mm in 24 ore. Non sono da escludere, al momento, anche picchi di 120 mm tra Lazio e Campania, regioni flagellate dal maltempo, a più ripetizioni, dall’inizio dell’Autunno ".

Successivamente la situazione meteo è destinata a migliorare anche se in maniera non duratura: lo spettro di un'alta pressione africana, per il momento, è lontano.