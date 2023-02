Addio all'illusione primavera: arriva il ciclone nevoso, ecco le zone a rischio

Da un anticipo di primavera all'inverno del gelo russo nel giro di poche ore, il tutto condito da un ciclone mediterraneo alimentato da aria mite in risalita da sud che andrà a interagire con quella di estrazione artica. Il terreno di "scontro" sarà l'Italia con un crollo termico fino a 17°C in 24 ore e nevicate anche in pianura sulle grandi città del Nord e locamente del Centro.

Le zone più colpite

Gli esperti del Ilmeteo.it la chiamano "Big Snow", la grande nevicata che potrebbe colpire a tappeto il Nord con fiocchi in pianura e accumuli di alcuni centimetri. Il giorno più a rischio sarebbe lunedì 27 febbraio quando il ciclone, centrato sul Tirreno, provocherà maltempo con fenomeni anche intensi. Se anche i prossimi aggiornamenti confermeranno quanto detto, oltre a piogge e temporali cadrà tanta neve su Alpi e Appennini ma a essere colpite saranno anche città come Torino, Bergamo, Milano, Bologna, Firenze, Perugia per citare alcuni esempi. La neve potrebbe cadere in pianura anche sul Triveneto come, ad esempio, su Vicenza, Padova, Venezia e sulle zone interne centrali. " Visti i forti contrasti tra masse d'aria diverse e il crollo repentino delle temperature, non escludiamo la possibilità di veri e propri temporali nevosi ", spiegano gli esperti.

Notevole crollo termico

L'avvio del clima pienamente invernale si avrà da domenica con il giorno clou, come detto, centrato per lunedì. In attesa delle conferme delle prossime ore, " quel che è certo è il crollo delle temperature - ha spiegato Andrea Garbinato - con un calo fino a 15/17°C in montagna (!) fino a 10 gradi in meno anche in pianura". Attenzione ai venti forti e da burrasca che soffieranno da Bora e Tramontana facendo crollare le temperature nel giro di poche ore: durante la notte tra domenica e lunedì ma anche nei giorni successivi registreremo minime negative su gran parte del Nord e sulle zone interne centrali. Più al riparo dal maltempo il Sud e sulla Sicilia dove aumenteranno comunque le nubi e qualche pioggia sarà possibile soprattutto sulle zone più occidentali con le aree ioniche a vivere un clima più asciutto.

In attesa del "ribaltone" meteo nella seconda parte del week-end, fino a sabato il clima si manterrà quasi ovunque piacevole con tanto sole e mitezza al Sud. Al Centro-Nord, invece, anche se non farà freddo avremo più nubi e qualche debole pioggia ma fenomeni piovosi più intensi colpiranno Sardegna e Toscana soprattutto nella giornata di sabato.