Prima il ciclone Oscar poi l'anticiclone africano: ecco quando arriva il caldo

L'Italia entra nel vivo della fase di maltempo di cui i meteorologi parlano da giorni: il ciclone Oscar è giunto sul Mediterraneo e promette fenomeni di forte intensità su gran parte del Paese per almeno due giorni. Subito dopo, però, ecco che per la prima volta in stagione l'anticiclone africano si espanderà riportando tempo stabile, soleggiato e molto caldo.

Le previsioni del meteo

" 48 ore di forte maltempo, poi sarà Estate. Il ciclone Oscar, carico di umidità, porterà altre piogge torrenziali e temporali molto intensi, in particolare al Centro-Sud, e farà di nuovo crollare il termometro su valori localmente inferiori ai 20-25°C", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Prima di un po' di stabilità, insomma, continuerà il trend che dura ormai da maggio e che ha fatto diventare questo periodo come uno dei più piovosi degli ultimi tempi. Se mancava l'acqua specialmente al Nord-Ovest, i terreni sono localmente saturi ed è per questo che le nuove piogge potrebbero provocare " alluvioni lampo, piene fluviali ed allagamenti; saranno 48 ore di forte maltempo, prudenza!"

Le aree più a rischio

Tra oggi e domani importanti accumuli piovosi si avranno sulla Sardegna, sul Lazio e sulla Toscana ma anche sulle regioni di Nord-Ovest riceverà. Il movimento del ciclone provocherà fenomeni anche al Sud Italia e, nella giornata di mercoledì 15 giugno, attenzione al Medio Adriatico, Puglia e Campania. " In pratica, l’occhio del ciclone si sarà spostato verso il Basso Adriatico e da quella posizione invierà le spire perturbate sulle regioni suddette: prudenza, i fenomeni saranno localmente violenti, non si escludono anche locali tornado e grandinate", aggiunge Tedici.

La tendenza per il fine settimana

Un primo miglioramento si avrà a partire da venerdì quando il vortice si allontanerà verso sud-est: bel tempo al Nord, ancora un po' incerto il meteo delle regioni centrali e locali acquazzoni al Sud ma nulla a che vedere con quanto accaduto nelle ore precedenti. Da sabato e nei prossimi giorni, come anticipato, ecco il promontorio di alta pressione africana ergersi verso l'Italia con la prima ondata di calore e termometri verso l'alto fino a raggiungere i primi 35-36°C " ad iniziare dalla Sardegna, poi verso Sicilia e tutto il resto dell’Italia. La canicola si diffonderà su tutta l’Italia intorno al Solstizio d’Estate", conclude Tedici.

Quanto durerà questa fiammata africana? È ancora molto prematuro per poterlo stabilire ma non sembra mettere radici lunghe e durature come avvenuto in passato, in ogni caso saranno necessari gli aggiornamenti dei prossimi giorni.