Ciclone sull’Italia: ecco dove colpirà il maltempo

Tante nubi, piogge e nevicate a bassa quota ma soprattutto l'occhio di un ciclone mediterraneo in bella mostra dalle immagini del satellite: il vortice si trova appena ad est della Sardegna e con il suo moto in senso antiorario provoca condizioni di maltempo localmente anche intenso.

Le zone più colpite

Gli ultimi aggiornamenti meteo di mercoledì 1 marzo, inizio ufficiale della primavera meteorologica, ci dicono che le aree più colpite dal ciclone sono Sardegna, il Nord Italia (in particolar modo l'Emilia-Romagna) e le regioni centrali tirreniche dove si assiste alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi. Condizioni momentaneamente migliori al Sud e sulla Sicilia che saranno raggiunti in un secondo momento. Come abbiamo visto sul Giornale.it, la Protezione Civile ha emanato un'allerta arancione (soltanto su Emilia-Romagna) e gialla per la giornata odierna su 11 Regioni: Lazio (zona meridionale), Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria tirrenica e Sardegna.

La neve potrà cadere a bassa quota (2-300 metri) sul Piemonte e dai 4-500 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano. Tanta pioggia, anche se non continua, su tutte le altre zone sopra menzionate. Attenzione ai venti, anche forti e di burrasca, soprattutto sulle zone esposte della Sardegna e sul Mar Tirreno.

L'evoluzione del ciclone

Gli esperti de IlMeteo.it spiegano che dalla giornata di domani, giovedì 2 marzo, il ciclone mediterraneo tenderà a spostarsi gradualemente verso sud, liberando così le regioni settentrionali dove si avrà un deciso miglioramento meteo: ancora piogge, nubi e temporali su Sardegna, regioni centrali e al Sud con la sola esclusione di Calabria e Sicilia dove le condizioni si manterranno migliori e sarà molto basso il rischio di precipitazioni.

Ma quando ci libereremo definitivamente del vortice? Nella giornata di venerdì l'area ciclonica si abbasserà ancora di latitudine per collocarsi tra Sardegna meridionale e Sicilia occidentale: per questa ragione avremo bel tempo al Nord così come su Toscana, Umbria e Lazio, ancora tante nubi e precipitazioni sulle zone adriatiche e al Sud. Per poter essere fuori dalle spire del maltempo bisognerà attendere il fine settimana quando saranno presenti (sabato) le ultime piogge all'estremo Sud mentre domenica tornerà il sole ovunque e si avrà una graduale ripresa dei valori termici diurni.

La tendenza a medio termine

Dopo una breve pausa, ecco che il maltempo potrebbe tornare prepotentemente sul nostro Paese già a partire dai primi giorni della prossima settimana con una perturbazione atlantica in grado di provocare piogge sparse sulle zone occidentali e nevicate sui rilievi. La primavera meteorologica (quella astronomica inizia il 20 marzo), dunque, inizierebbe mostrandoci il suo volto capriccioso, instabile e ancora piuttosto freddo.