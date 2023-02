Maltempo, scatta l'allerta meteo in 11 Regioni: a cosa stare attenti

La Protezione Civile ha diramato un bollettino con allerta meteo per 11 Regioni italiane valido per l'intera giornata di mercoledì 1 marzo. Sull'Italia si sta avvicinando un ciclone mediterraneo che, come mostrano le immagini del satellite, ruota in senso antiorario a sud della Sardegna. Il maltempo è già presente su gran parte del Paese ma è destinato a intensificarsi nelle prossime ore.

Allerta arancione e gialla

L'area più a rischio, di colore arancione per moderatà criticità a causa del rischio idraulico è la " Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola ": allerta gialla sui settori sud-orientali dell'Emilia-Romagna e anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Molise, Puglia, Umbria e su alcuni settori di Calabria (quella tirrenica) Lazio (parte medionale) e Sardegna (meridionale e orientale). Su tutte queste zone il bollettino recita " Ordinaria criticità per rischio idraulico ". Gli esperti de IlMeteo.it ci dicono che si verificheranno piogge localmente intense, temporali sparsi e nevicate che impegneranno le aree emiliane e romagnole oltre i 2-500 metri, sopra i 4-600 metri sull'Appennino Toscano.

Nevicherà anche al Nord, soprattutto sul basso Piemonte e la Liguria di Ponente con fiocchi che si spingeranno anche fin verso i 2-300 metri. Attenzione ai venti forti dai quadranti settentrionali e meridionali sulla Sardegna con possibili mareggiate sulle coste esposte. Meteo variabile sulle altre zone d'Italia senza allerta con qualche fenomeno ma in prevalenza più debole e passeggero.

Quanto dura il maltempo

Come abbiamo visto sul Giornale.it, il vortice ciclonico che ha preso vita in direzione delle Isole Baleari e si avvicina sempre di più ai nostri mari sarà alimentato da aria fredda settentrionale e quella umida e più mite che "pesca" dal Nord Africa. Il maltempo durerà, con pause più o meno brevi, almeno fino alla giornata di venerdì quando le piogge e i temporali interesseranno soprattutto il Centro-Sud mentre al Nord avremo un graduale miglioramento.

La tendenza per il fine settimana, però, è di un deciso cambiamento verso il bel tempo salvo residue piogge all'estremo Sud tra Calabria e Sicilia: sarà quel che resta del vortice ciclonico in spostamento verso sud-est. Insomma, per alcuni giorni avremo a che fare con un clima ancora pienamente invernale dopo l'anticipo di primavera dei giorni scorsi. Non facciamoci illusioni, però: dopo la pausa soleggiata del fine settimana potrebbe tornare a spalancarsi la porta Atlantica con perturbazioni che da ovest farebbero il loro ingresso nel nostro Paese riportando la pioggia in maniera diffusa e le nevicate sui monti. Sarebbe l'inizio di una primavera meteorologica (scatta il 1°marzo) molto dinamico con l'alta pressione defilata e non invadente.