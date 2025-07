Circe spazza via l'afa. C'è la data: quando tornerà il fresco

Dal caldo africano con valori over 40°C a un netto crollo delle temperature al Sud mentre il Centro-Nord sarà bersagliato da temporali, nubifragi e un clima molto fresco per il periodo: questo sconquasso atmosferico sarà causato dal ciclone Circe che si trova attualmente sulle nazioni centro europee ma che si abbasserà presto di latitudine.

Cosa accadrà

" Il vortice provocherà un vero e proprio ribaltone meteo su molte delle nostre region con un drastico calo delle temperature che scenderanno anche di una decina di gradi e addirittura 15 in meno al Sud": a spiegarlo è Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Si tratta di una particolare configurazione che raramente si vede nel cuore dell'estate perché è più tipica della fine del mese di agosto o dei primi giorni di settembre.

La data del cambiamento

Se è vero che già tra oggi e domani al Nord si avranno i primi segnali del cambiamento atmosferico sarà a partire da venerdì 25 luglio che cambierà tutto quando il vortice ciclonico collegato a Circe entrerà sul Mediterraneo e sull'Italia. A causa degli accesi contrasti con il tanto caldo preesistente sarà automatica la formazione di forti temporali e locali nubifragi. Le regioni più a rischio saranno Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con il fronte che si sposterà gradualmente anche al Centro. In questa fase, ovviamente, le temperature sia massime che minime subiranno un drastico calo con valori diurni che potrebbero far fatica a raggiungere i 24-25°C.

Come sarà il week-end

Sabato 26 luglio il Centro-Nord registrerà un clima gradevole con valori termici in alcuni casi al di sotto delle medie del periodo specialmente nella successiva notte su domenica quando, anche Sud e Sicilia, saranno finalmente liberi dalla calura africana che picchierà duro ancora fino a venerdì con temperature massime nuovamente fino a 44-45°C soprattutto sulle zone interne orientali dell'Isola ma valori over 40°C si toccheranno anche su Puglia e Calabria.

Dopo il netto cambiamento meteo operato da Circe, sembra che la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto possano proseguire su binari freschi e instabili almeno per il Centro-Nord

(nuovi acquazzoni e temporali pomeridiani) con l'anticiclone africano che non sembra in grado di poter ritornare molto presto. Questa, però, è soltanto una tendenza che andrà confermata o meno con i prossimi aggiornamenti.