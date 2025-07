Caldo africano a 45°C: dove si avranno i picchi più alti

Al Sud e sulla Sicilia si "bolle": l'alito caldo dell'anticiclone africano si fa sentire soprattutto in queste ore con temperature massime che in alcuni casi si spingeranno ben oltre i 40°C con dei picchi previsti per la giornata di martedì 22 luglio e tra le giornate di giovedì 24 e venerdì 25.

Le aree più calde

" Peggiorano le prospettive sul fronte caldo e le previsioni parlano chiaro; farà ancora tanto caldo con picchi di temperatura che potranno anche toccare la soglia dei 45°C", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Proprio oggi, innanzitutto, aria caldissima affluirà dall'entroterra del Nord Africa con temperature che, intorno alle ore centrali della giornata, potranno raggiungere i 44-45°C sulle zone interne orientali della Sicilia ma farà caldissimo anche tra Basilicata, Puglia e Calabria ionica con valori fino a 40-41°C.

Se è vero che un lieve ridimensionamento termico lo avremo mercoledì, si tratterà soltanto di una brevissima (e nemmeno così fresca) tregua: giovedì le temperature massime torneranno a impennarsi con nuovi picchi di 44-45°C sulle zone interne della Sicilia, fino ai 38-39°C sulle zone interne di Puglia, Basilicata e Calabria. È facile intuire che non si tratta di valori "normali", abituali, ma ancora una volta sono valori molto al di sopra delle medie del periodo.

Cosa accadrà al Nord

Situazione diversa sulle regioni settentrionali quando, proprio tra giovedì e venerdì, "l'anticiclone africano inizierà a dare evidenti segnali di cedimento, sotto la minaccia di un vortice ciclonico che dalla Francia si sposterà gradualmente verso le nostre regioni settentrionali", aggiungono gli esperti meteo. In questo modo si aprirà una fase instabile a suon di temporali e possibili nubifragi ma soprattutto un calo termico che riporterà il termometro su valori sopportabili.

Quando rinfresca al Sud

Il fronte con aria fresca investirà le regioni meridionali e la Sicilia soltanto a partire dalla seconda parte di venerdì e in maniera più decisa dalla giornata di sabato dove, dopo il caldo record, i termometri torneranno giù anche di 10-12°C nei valori massimi. Anche su queste aree, dunque, l'estate tornerà gradevole e sopportabile.

L'ottima notizia è che, successivamente, l'anticiclone africano non tornerà così presto: sembra che anche per la fine di luglio e i primi giorni di agosto possano prevalere correnti fresche da Nord. Per i dettagli, però, bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.