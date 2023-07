Colpo di scena meteo: da Caronte a Circe, ciclone nel cuore dell’estate

Una crisi estiva in piena regola è quella che ci aspetta nella seconda parte della settimana, la prima del mese di agosto: dopo il tanto caldo che ha colpito soprattutto regioni centrali e meridionali, ecco che le mappe meteo dei più importanti Centri di calcolo mondiali vedono un importante break all'estate con l'anticiclone africano Caronte che, dopo un ultimo sussulto, batterà in ritirata per lasciare il posto al ciclone chiamato Circe che farà crollare le temperature trasformando la bella stagione in autunno precoce su alcune aree del nostro Paese.

Il meteo fino a giovedì

L'ultimo giorno del mese di luglio si è aperto con tempo stabile e soleggiato quasi ovunque a parte il passaggio di qualche velatura al Nord. Nulla da segnalare (finalmente) quanto a fenomeni estremi anche se Sud e Sicilia soffriranno ancora una volta il caldo a causa di una nuova pulsazione africana che porterà le temperature massime vicine ai 40°C sulle zone interne dell'Isola e intorno ai 35-36°C altrove. Calore sì ma senza gli eccessi folli registrati appena alcuni giorni fa. Secondo gli esperti, fino alla giornata di giovedì le condizioni meteorologiche si manteranno buone a qualche acquazzone o temporale pomeridiano martedì 1 agosto.

Arriva il ciclone Circe

"Tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto, dal Nord Europa si farà sempre più evidente l'ingerenza di un vortice ciclonico destinato a creare un vero e proprio scompiglio sul fronte meteo", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. I primi segnali del cambiamento, importante, che avverrà nel fine settimana si avranno sulle regioni settentrionali quando potrebbero scoppiare forti temporali a causa del contrasto termico tra l'aria calda preesistente nei bassi strati e quella fresca in arrivo da nord. Ancora pochi cambiamenti al Centro-Sud che rimane in "attesa" dello sconquasso meteorologico.

Tracollo termico

Attenzione, però, perché " il ciclone Circe scenderà da nord diretto verso l’Italia e farà la magia. Piogge e tracollo di 10°C in poche ore ": ecco cosa ha affermato Sanò per quanto potrebbe accadere tra sabato 5 e domenica 6 agosto. Una crisi estiva in piena regola con il vortice che " dal Nord si sposterà molto rapidamente al Centro ed entro sera raggiungerà pure alcuni angoli del Sud" . È ancora presto per i dettagli di pioggia e calo termico ma, secondo gli aggiornamenti odierni, Bergamo ad esempio potrebbe registrare soltanto 21 gradi di massima nel fine settimana e 14 gradi di minima, un tracollo molto forte. Milano, invece, potrebbe non superare 24 gradi di giorno con minime molto fresche intorno ai 16-17 gradi. Sarà importante capire, con i prossimi aggiornamenti, l'entità del maltempo e quali saranno le aree più colpite.