Dai temporali all’anticiclone africano. Le previsioni per il ponte del 1° maggio

Dopo le piogge e i temporali che colpisono a fasi alterne il nostro Paese dal periodo pasquale e che saranno presenti in molte regioni anche nel Ponte del 25 aprile quando l'instabilità sarà ancora protagonsita, arrivano buone notizie per gli amanti del sole e di chi vorrà programmare il Ponte del 1° maggio all'aria aperta: secondo le prime proiezioni metteremo via gli ombrelli e potremo rispolverare gli abiti più leggeri grazie al ritorno dell'anticiclone africano.

Primo assaggio estivo

"Dopo settimane di tempo instabile e maltempo anche estremo, come dimostrato dagli eventi in Piemonte la scorsa settimana, l'Italia si prepara a un significativo cambiamento", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Nei prossimi giorni, infati, arriveranno calde correnti da Nord Africa che risaliranno il Mediterraneo portando un clima stabile ovunque ma soprattutto un netto aumento termico sui valori massimi che andranno al di sopra delle medie del periodo. Logicamente, anche le temperature minime subiranno aumenti anche se più contenuti soprattutto nelle aree dove i cieli saranno sereni con una notevole escursione termica rispetto al giorno.

Le temperature previste

La massa d'aria calda porterà, durante il giorno, le temperature massime fin verso i 28-29°C al Centro-Nord e in Puglia, valori leggermente inferiori sulle altre regioni meridionali e sulle due Isole Maggiori. Il trend sembra chiaro: anche se mancano alcuni giorni i modelli matematici vedono un periodo molto stabile che potrebbe durare più a lungo e per i primi giorni di maggio con temperature anche di 6-7°C superiori a quelle attese in questo periodo dell'anno.

Insomma, l'anticiclone africano sembra che stavolta voglia fare sul serio e, complice la stagione primaverile ormai in fase avanzata, potrebbe durare un bel po'. Questo non significa, però, che maggio non possa riservare sorprese piovose e molto fresche come accaduto più volte negli anni scorsi: la strada verso l'estate è ancora molto lunga.

Come finirà aprile

Per tornare al meteo sul brevissimo termine, come previsto il 25 aprile vedrà acquazzoni e temporali soprattutto sul Triveneto e sulle zone interne del Centro nelle ore pomeridiane. Il fine settimana in arrivo sarà a due volti: stabile e in gran parte soleggiato sabato 26, incerto e con nuovi temporali domenica 27 soprattutto su Nord-Ovest e zone tirreniche.

Lunedì 28 vedrà tempo ancora instabile sulla dorsale appenninica con nuove piogge soprattutto al pomeriggio mentre un deciso miglioramento lo avremo da martedì 29 aprile con il graduale arrivo dell'anticiclone africano che "salverà", dunque, il Ponte del 1° maggio.