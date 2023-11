Sole e caldo su tutta Italia: cosa accade nel weekend

Se è vero che adesso in alcune località del Nord Italia nevica e il freddo è presente in tutta la Penisola, già nelle prossime ore correnti miti da sud faranno decisamente aumentare le temperature ovunque riportando la neve soltanto a quote montane prima di un'altra sciabolata artica che ci attende nel fine settimana. Non è sbagliato parlare di "altalena" meteo: in tre giorni si passerà dal gelo alla mitezza e ritorno al freddo artico.

Ecco il "mix" meteo

"Il tema dominante dei prossimi giorni sarà un mix, caldo e neve! ", ha spiegato l'esperto Andrea Garbinato de Ilmeteo.it. " L’Italia si estende per circa 1200 km da nord a sud e possiamo avere entrambi i fenomeni: è anche vero però che da oggi, e fino a Lunedì 4 Dicembre, il meteo sarà estremamente bizzarro", ha sottolineato. In sostanza, quindi, le nevicate del primo mattino fino in pianura e a quote bassissime al Nord (vedi Trento) saranno velocemente sostituite dalla pioggia a partire da ovest per l'aumento termico che porterà la dama bianca a cadere soltanto oltre i 1.300-1.500 metri sulle Alpi e, di conseguenza, al Centro-Sud si andrà anche oltre i duemila metri a causa di un aumento termico che già oggi vedrà le massime salire " di 6-8°C rispetto a ieri specie al Centro-Sud e sulle Alpi ".

Il "salto termico" di venerdì

Il primo giorno di dicembre, che coincide con l'inizio dell'inverno meteorologico, inizierà in maniera molto mite su gran parte d'Italia: anche 10°C in più sulla Romagna che sarà una delle aree più interessate dall'impennata termica e altri 5°C su tutta Italia. In pratica, in sole 48 ore i valori diurni " potrebbero guadagnare circa 10-12°C rispetto a mercoledì 29 portando il termometro a 25°C a Siracusa, a 21°C a Napoli e addirittura (a Dicembre!) fino a 20°C anche a Roma e Firenze" . In pratica, in queste località si potrà stare addirittura in maniche corte: aumenti più contenuti al Nord ma senz'altro significativi rispetto ai pochi gradi e al freddo intenso presente fino a questa mattina.

Dal punto di vista meteo pioverà in maniera diffusa, anche domani, al Centro-Nord con fenomeni più intensi soprattutto tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana: sole e mitezza, invece, al Sud e sulla Sicilia.

Sciabolata artica nel weekend

E poi? Già da sabato torneremo a un clima pienamente invernale con una nuova bordata gelida in arrivo dalla Russia con l'aria fredda che entrerà da est sul nostro Paese, quindi dalla "Porta della Bora": il crollo termico vedrà una diminuzione di 5-6°C rispetto a venerdì soprattutto al Centro. Ma sarà domenica che farà ancora più freddo: "il termometro scenderà in picchiata anche al Nord ed al Sud con un calo generale di circa 8°C: insomma si salirà e si scenderà di 8/10°C nei valori massimi come sulle montagne russe" , ha spiegato Garbinato.

Le proiezioni per la settimana prossima

Anche se necessitano conferme, sembra che la settimana che ci porterà al Ponte dell'Immacolata possa essere generalmente fredda con nevicate anche in pianura al Nord, Milano compresa: fiocchi bianchi potrebbero cadere sul capoluogo lombardo già lunedì mattina ma anche tra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre con potenziali accumuli di una decina di cm specialmente sul Nord-Ovest.