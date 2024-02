Meteo, è FebbrAprile: cosa sta succedendo all'Italia

Anche se mancano ancora alcune settimane, in alcune zone d'Italia sembra di essere già in primavera viste le temperature massime che sono aumentate a causa dell'ennesimo anticiclone africano che da ieri staziona sul Mediterraneo con una diretta influenza anche sul nostro Paese. Eppure siamo ancora nel cuore di febbraio, forse il mese invernale statisticamente più freddo ma in questi giorni sembra di respirare già l'aria di un'altra stagione tanto da scomodare il paragone con aprile.

Cosa succede all'inverno

Come mai rispetto agli anni scorsi anche in questa stagione fa, troppo spesso, più caldo del normale? Una risposta l'ha fornita l'esperto meteorologo e colonnello Mario Giuliacci che spiega anche la scarsità di precipitazioni, piovose o nevose che siano. " La colpa è dell'alta pressione che con isolati insistenza oramai si spinge fin sul Mediterraneo anche nella stagione invernale. E per di più la maggior parte delle volte si tratta dell'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano, che oltre al tempo asciutto porta anche temperature insolitamente miti, un po' come capitato quest'anno" .

Adesso è "FebbrAprile"

Tra oggi e domani sperimenteremo temperature massime anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie della seconda decade di febbraio: per questa ragione gli esperti de Ilmeteo.it hanno rinominato questo mese con il nome di "FebbrAprile". L'anomalia maggiore sarà sulle Alpi ma fino a 8-9°C in più delle medie si registreranno sui versanti adriatici e in Sardegna. Questo vuol dire che i valori diurni raggiungeranno tranquillamente i 18-20°C (picchi anche superiori) specialmente al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori durante le ore centrali della giornata. Le minime notturne, invece, crolleranno a causa dei cieli sereni portandosi intorno allo zero soprattutto sulle pianure delle regioni settentrionali. " Sulle Alpi vivremo giornate splendide, ma troppo calde, con lo zero termico che si porterà fino a 3300 metri: ricordiamo che questo valore è tipico di giugno! Anche sugli Appennini il sole sarà dominante e la poca neve caduta fonderà ancora di più, purtroppo", spiegano gli esperti.

Perché è cambiato il clima

Ma qual è la causa dell'invadenza di questi anticicloni africani sempre più insistenti anche nella stagione invernale ma che, come ormai osserviamo da anni, invadono il Mediterraneo per intere settimane? Una volta c'era il "meno caldo" anticiclone delle Azzorre che adesso sembra essere scomparso dalle nostre scene. " Il riscaldamento planetario ha causato un'espansione della Cella di Hadley (la fascia tropicale, ndr) verso più alte latitudini e quindi anche l'alta pressione africana e quella atlantica dell'Anticiclone delle Azzorre sono progressivamente migrate verso nord, per cui riescono a spingersi sull'Italia con maggior facilità rispetto al passato, anche in inverno", spiega il colonnello Giuliacci.

L'inverno non è finito

Non è detta, però, l'ultima parola: già dal week-end ma ancora di più dalla prossima settimana l'arrivo di una perturbazione dal Nord Atlantico riporterà su tutta Italia piogge, nevicate e un clima più consono al periodo. Non si tratterà di un'ondata di gelo, quella potrebbe arrivare alla fine del mese ma serviranno tanti "tasselli" messi al posto giusto per un evento del genere.