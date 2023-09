Le follie del meteo: autunno al Nord, 40°C al Sud. Ecco cosa succede

A grandi passi verso l'autunno ma su una buona parte del Paese è ancora piena estate e lo dimostrano i quasi 40°C che si toccheranno in Sicilia nelle prossime ore. In questa occasione le condizioni meteo seguono perfettamente l'andamento nord-sud con le regioni settentrionali bersaglio di piogge e temporali anche nei prossimi giorni e il Meridione protetto dall'alta pressione africana.

Qual è l'evoluzione meteo

Anche se per la giornata di oggi, martedì 19 settembre, si avrà un leggero miglioramento con residue piogge soltanto sul Triveneto, già dalla giornata di domani il Nord-Ovest sarà interessato da nuovi acquazzoni e temporali in estensione alle altre regioni del Nord e con l'interessamento della Toscana. Condizioni meteo opposte al Sud e sulla Sicilia dove mercoledì 20 settembre si toccheranno 39°C di massima a Siracusa e sulle zone interne della Sicilia sud-orientale. Farà molto caldo anche in Puglia con picchi fino a 37-38°C. Sarà da giovedì, però, che una perturbazione atlantica porterà fenomeni più intensi e persistenti al Centro-Nord dove cadranno punte fino a 50 millimetri in ventiquattr'ore.

Sempre caldissimo per il periodo al Sud e sulla Sicilia con nuove temperature massime over 35°C almeno fino al fine settimana. " Venerdì 22 settembre avremo una giornata simile alla precedente: sono previste delle piogge più diffuse a nord del fiume Po e tra Liguria di levante ed Alta Toscana, sul resto del Centro la situazione sarà più asciutta e a tratti soleggiata. Il Sud continuerà a vivere il clima nordafricano con picchi di 37°C in Sicilia e 34°C in Puglia", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo del Ilmeteo.it.

Cosa accadrà nel fine settimana

Ecco che una svolta importante potrebbe intervenire al Sud e sulla Sicilia nel prossimo week-end: con l'ingresso dell'autunno astronomico (23 settembre), se al settentrione d'Italia le temperature massime saranno gradevoli e non oltre i 23-25°C, al meridione le temperature crolleranno anche di 10°C riportandosi su valori consoni a quelli della seconda decade del mese di settembre. In questo caso anche alcune piogge sparse e temporali attraverseranno da ovest verso est tutte le regioni smordanzo la calura ma, incredibilmente, non sembra essere nemmeno questa la definitiva svolta autunnale tanto attesa.

A medio termine torna l'africano

" La prossima settimana, appena iniziata la nuova stagione delle foglie cadenti e dei funghi, potrebbe tornare il caldo anticiclone su tutta l’Italia con temperature nuovamente simil-estive", ha spiegato Tedici. I modelli matematici vedono, infatti, una nuova pulsazione calda dal Sahara verso l'Italia con un nuovo aumento termico. Il 2023 non smette di sorprendere: in ogni caso, per quest'ultima tendenza, saranno necessari nuovi aggiornamenti.