Dal freddo all’anticiclone africano: cosa cambia sull’Italia

L'ondata di maltempo che in queste ore colpisce soprattutto il Centro-Sud e il Triveneto non ha intenzione di mollare facilmente la presa nemmeno nel fine settimana in arrivo con nuove piogge, temporali e nevicate soprattutto in Appennino. Il vortice ciclonico, infatti, sarà ancora alimentato in quota e in grado di provocare meteo instabile soprattutto sabato 29 marzo con fenomeni diffusi e anche di forte intensità mentre domenica un parziale miglioramento non deve farci pensare che il bel tempo primaverile stia prendendo il sopravvento.

Neve a quote basse

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la prossima settimana che vedrà il debutto del mese di aprile si aprirà con correnti fredde da Nord sotto forma di venti di Tramontana e Grecale che spazzeranno il Centro-Sud acuendo la sensazione di freddo e facendo scendere i termometri fino a qualche grado al di sotto delle medie del periodo. " Complice il calo delle temperature tornerà pure la neve sulle montagne di Abruzzo, Molise e Lazio con fiocchi a partire dagli 800/900 metri di quota; un evento di tutto rispetto per essere ormai in avvio di aprile", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. I giorni con tempo instabile e freddo saranno soprattutto lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile

Il ritorno dell'anticiclone africano

Quando sembrava dato per morto, ecco che l'anticiclone africano batterà un colpo ritornando sul nostro Paese a partire da mercoledì 2 aprile: una vera e propria svolta atmosferica visto la sua assenza che perdurava ormai da svariato tempo. Non sarà soltanto l'Italia a essere protetta dall'alta pressione in arrivo dal Sahara ma anche gran parte dell'Europa centrale. Ciò significa che sulle nostre regioni, comprese quelle settentrionali, le temperature massime si porteranno facilmente intorno ai 20-22°C. Il Sud potrà risentire ancora di una parziale influenza di freddi correnti da est e si potranno avere alcuni gradi in meno.

La tendenza successiva

Questa volta il bel tempo dovrebbe durare almeno fino a tutto il prossimo fine settimana, in totale circa 4-5 giorni. Non dimentichiamoci che anche aprile è un mese di transizione a condizioni via via più calde e stabili ma che possono essere possibili colpi di coda invernali e di maltempo come quelli proposti da alcuni modelli matematici intorno al 9-10 aprile con scenari votati nuovamente a un clima più freddo e instabile con nuove piogge e temporali.

Insomma, spazio ad un'estrema dinamicità atmosferica anche nel prossimo mese, questo trend altalenante potrebbe infatti proseguire anche nelle settimane successive di Aprile con un susseguirsi di continui cambiamenti atmosferici tipici della primavera

", conclude l'esperto.