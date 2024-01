Nuovo ciclone sull'Italia: attenzione anche alle nevicate "da stau"

Dopo quello dell'Epifania, adesso un nuovo ciclone mediterraneo si scaverà sui nostri mari dando origine a una fase di maltempo a tratti intensa soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Oltre alle piogge e gli acquazzoni, a causa delle temperature sempre più basse la neve cadrà anche a quote collinari. Il meteo, quindi, continuerà sui binari dell'instabilità come intrapreso già dall'inizio del 2024.

La nuova ondata di maltempo

" Nei prossimi giorni il nostro Paese avrà a che fare con un nuovo ciclone il quale contribuirà a mantenere il tempo instabile ", ha spiegato Stefano Rossi, meteorologo de Ilmeteo.it. Le immagini sempre aggiornate del satellite mostrano che il vecchio vortice si è ormai definitivamente allontanato verso la Grecia lasciando in eredità nuvolosità sparsa ma con scarsi fenomeni. Quel che più interessa, però, è il richiamo d'aria molto fredda da est che sta facendo abbassare le temperature soprattutto al Centro-Nord. Il cambiamento lo avremo a partire da domani, mercoledì 10 gennaio, perché dalle Isole Baleari è in arrivo un secondo vortice ciclonico " diretto verso la Sardegna e il comparto tirrenico centro-meridionale", spiega l'esperto.

Le zone più colpite

Se soprattutto il Nord-Est vivrà condizioni più stabili e soleggiate, non sarà così soprattutto per Calabria e Isole Maggiori con una fase di maltempo destinata a durare anche giovedì 11 gennaio con piogge e neve sugli Appennini. " Il vortice inizierà a perdere la sua forza per poi abbandonare l'Italia solamente nel corso della giornata di venerdì" spiega l'esperto.

Se tutto verrà confermato, infatti, il prossimo weekend potrebbe iniziare all'insegna di un timido ritorno dell'alta pressione, quel che basta per garantire un Sabato 13 con un'atmosfera più stabile e tranquilla su gran parte del Paese, seppur in un contesto climatico gelido. Attenzione però, da Domenica 14 Gennaio le cose potrebbero nuovamente cambiare.

Gelo e nevicate

Molti Paesi del Centro-Nord europa stanno sperimentando un clima gelido anche in pieno giorno come dimostrano i -1°C di Parigi, i -4°C di massima a Vienna fino ai -18°C di Mosca. Una parte di questo freddo (non così intenso) raggiunerà l'Italia con minime sotto lo zero anche sulle aree pianeggianti almeno fino a venerdì con massime che, sulle regioni settentrionali, difficilmente si porteranno oltre i 5°C. Attenzione anche alle nevicate "da stau". " Queste masse d’aria umide, costrette ad addensarsi nel vicolo cieco della Pianura Padana occidentale, si solleveranno e daranno luogo a nevicate fino in pianura sul Piemonte; marginalmente, nella prossima notte l’effetto Stau potrebbe estendersi anche a Lombardia settentrionale e versante padano della Liguria", conclude l'esperto.