"Ma quale caldo record...". Giuliacci smonta le bufale sul meteo

Ogni estate per i telegiornali diventa la più calda di sempre, un allarmismo senza alcun fondamento che si ripete puntualmente tutti gli anni: non usa giri di parole Mario Giuliacci per commentare le attuali condizioni climatiche in Italia.

"L'estate più calda...ma dai"

"Non faceva così caldo da cinquant'anni" : una sorta di frase di rito, spiega il colonnello, mentre la situazione è ben diversa da quella paventata. "Giugno è stato sotto la media, è piovuto tanto" , dichiara Giuliacci durante un'intervista concessa a "Libero". "Quindi anche se luglio, e non lo diventerà, sarà il più caldo di sempre e fosse così anche agosto, facendo la media dei tre mesi non verrebbe fuori assolutamente l’estate più calda di sempre".

La grande bufala, quindi, è quella dei 40/45 gradi annunciati qua e là in tv e in rete. "Se davvero fossero stati i valori reali e costanti sarebbe stata una strage di anziani, un'ecatombe" , considera l'esperto. "Al Nord invece siamo arrivati a 35, a Firenze e Perugia 36-37. L’unica città del centro in cui in queste ore potremmo arrivare effettivamente a 40 è Roma" , aggiunge. "Discorso a parte per certe zone della Sardegna e della Sicilia. Me lo lasci dire: ormai siamo allo stupidario meteorologico".

Tra le panzane più gravi, precisa Giuliacci, c'è quella secondo cui sarebbero in arrivo i 50°C su mezza Europa, tra Italia, Francia e Spagna. Ma cosa ci sarebbe all'origine di questa bufala? "Parte da un rapporto dell’Agenzia spaziale europea che il 13 luglio, attenzione, ha effettivamente rilevato temperature superficiali di 47-48 gradi nelle ore centrali" , racconta Giuliacci, "ma si tratta appunto di temperature prese al suolo, che non c’entrano niente con quelle dell’aria, altrimenti sarebbe stato da titolare sì sulla fine del mondo".

E questo perché, di norma, la temperatura va misurata a 2 metri d’altezza, all’ombra, con una distanza di almeno 5 metri dalle abitazioni e possibilmente al di sopra di un prato. "Se uno mette la mano sull’asfalto di gradi ne sente anche 60, 70, ma quella non è meteorologia" , ricorda il colonnello, "come quelli che mostrano le colonnine attaccate alle farmacie o addirittura i gradi rilevati dalla macchina, ma dai!".

Il terrorismo dei media

Chiaro che in estate aumentano i decessi rispetto ad altre stagioni tra le persone di una certa età, spiega Giuliacci, "ma se si beve regolarmente acqua e si evita di andare al supermercato nelle ore più calde si vive tranquillamente" . "E invece molti media non hanno più rispetto per il pubblico" , affonda, "terrorizzano e non pensano alle conseguenze. È la meteorologia urlata. Sviliscono la professione. Ai miei collaboratori ripeto sempre: 'Se dite caldo record vi licenzio'".

Quindi è sbagliato parlare di emergenza caldo. "Sopra i 34-35 gradi si entra nel disagio psicofisico, riguarda soprattutto gli anziani" , aggiunge l'esperto. Basta ricordare di idratarsi, uscire con un cappellino ed evitare le ore più calde della giornata.

Nello "stupidario" rientrano anche i nomi assegnati dai media al caldo estivo, tra Caronte, Cerbero e simili. "L’anticiclone africano è sempre lo stesso. È come se io Mario vado a Roma e mi chiamano Giuseppe" affonda il colonnello. "Si sono inventati anche questo: tutto fa scena ormai. Io non potrei mai adattarmi a questa moda, ne andrebbe della mia professionalità e della mia credibilità" . "Per fare il meteorologo" , considera ancora, "devi essere laureato in fisica con specializzazione in fisica dell’atmosfera. E quali media hanno i fisici? Pochissimi".