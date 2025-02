L'intensa perturbazione e il vortice ciclonico. Che tempo fa fino a Carnevale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il maltempo anticipa sulla tabella di marcia: dopo un week-end con un debole anticiclone che non impedirà la formazione di nubi e qualche pioggia, da lunedì 24 febbraio le condizioni meteorologiche andranno verso un generalizzato peggioramento che durerà alcuni giorni protraendosi anche per la fase clou del Carnevale 2025.

Cos'è la depressione d'Islanda

" L'arrivo di un ciclone sull'Italia porterà piogge e neve la prossima settimana su molte regioni", spiega il meteorologo Stefano Rossi de Ilmeteo.it. Tutto nasce dall'enorme depressione semi-stazionaria nei pressi dell'Islanda che invia numerose perturbazioni, alcune anche intense, che a volte riescono a entrare da ovest sul Mediterraneo ed è proprio quello che accadrà tra pochi giorni anche sul nostro Paese. Prepariamoci, quindi, a una fase atmosferica turbolenta.

Dove colpiranno pioggia e neve

Come detto, si partirà già da lunedì con piogge su Liguria, Centro, ma nel corso della giornata anche su Campania, Basilicata e Puglia. Più protetti, in questa fase, le regioni settentrionali e l'estremo Sud dove il sole sarà ancora protagonista seppur alternato con nubi ma in un contesto asciutto. Martedì 25 l'instabilità sarà più vivace sul Nord-Ovest e al Centro, nubi in aumento anche sul resto d'Italia ma con ancora scarsi fenomeni.

" Sarà questo il preludio a una fase di maltempo più evidente che si affermerà tra le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 quando una più intensa perturbazione transiterà sull'Italia, alimentata da un vortice ciclonico che dall'alto Tirreno si sposterà gradualmente verso le regioni del Centro", spiega l'esperto. Nel dettaglio, mercoledì il maltempo colpirà il Nord, le regioni centrali tirreniche ed entro sera anche Sud e Sicilia: tanta pioggia e neve su Alpi e Appennini: nel primo caso oltre i mille metri, nel secondo al di sopra dei 1.400 metri. Giovedì "Grasso" 27 febbraio la perturbazione si sposterà verso est interessando il Triveneto ma insistendo anche sulle regioni centrali adriatiche e in Sardegna.

Le incertezze successive

" A partire da venerdì 28 la situazione si fa un po' incerta sul fronte previsionale, l'alta pressione cercherà di spingersi nuovamente verso l'area del Mediterraneo", conclude Rossi ma vista la distanza dagli eventi, saranno necessari i prossimi aggiornamenti per sciogliere la prognosi.

Il mese di marzo potrebbe iniziare con una fase di bel tempo ma che, secondo le proiezioni a medio-lungo termine, potrebbe non essere duratura. Occasioni per nuove e abbondanti piogge e nevicate, infatti, si scorgono all'orizzonte.