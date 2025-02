Week-end incerto, poi torna il maltempo: dove colpiranno piogge e nevicate

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle porte dell'ultimo fine settimana del mese di febbraio, le condizioni atmosferiche registrano un miglioramento ma non dappertutto: correnti fredde da est insistono ancora sulle regioni adriatiche e al Sud mentre al Centro-Nord è tornato il sole seppur offuscato da nubi sul Nord-Ovest. L'antiticlone non sarà così forte da impedire la formazione di nubi ma soprattutto lascerà spazio, molto presto a una nuova ondata di maltempo foriera di piogge e nevicate.

Tra nubi e clima mite

Dopo molti giorni di freddo, specialmente durante le ore notturne, le temperature andranno verso un addolcimento a causa dell'arrivo di venti umidi dal Nord Africa: se le massime potranno raggiungere i 16-20°C al Centro-Sud soprattutto laddove avremo cieli maggiormente sereni mentre nubi basse e alcune deboli piogge interesseranno il Nord-Ovest, le zone tirreniche e la Sicilia. Lo abbiamo detto più volte che, soprattutto in inverno, alta pressione non fa rima soltanto con il sole: ecco perché domenica 23 un clima incerto interesserà soprattutto il Nord e le regioni centrali dal pomeriggio ma i fenomeni saranno scarsi.

Il ritorno di piogge e nevicate

La data da cerchiare sul calendario per il ritorno del maltempo è quella di martedì 25: piogge e nevicate sulle montagne del Centro-Nord, pausa temporanea al Sud. Nuovo cambiamento per il giorno successivo, mercoledì 26, quando una nuova ondata di maltempo colpirà le regioni settentrionali con fenomeni anche intensi e persistenti e un calo termico. Il peggioramento, da ovest verso est, si propagherà anche al Centro-Sud con nubi, acquazzoni e la neve che tornerà a imbiancare le montagne dell'Appennino.

Carnevale con maltempo?

È ancora presto per stilare una previsione ma dopo la breve e fugace pausa di bel tempo (che come abbiamo visto non sarà per tutti) del week-end, sembra aprirsi un periodo votato a perturbazioni e instabilità che si potrebbero allungare anche per il fine settimana di Carnevale (1-2 marzo) " con l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica, questa volta molto più forte e più fredda", spiega Salvatore de Rosa, meteorologo de Ilmeteo.it.

Insomma, anche marzo sembra voler partire alla grande con piogge e nevicate sulle montagne, da nord a sud, per la felicità degli appassionati e operatori turistici e una stagione che potrebbe essere molto lunga e duratura. Trattandosi di medio-termine, comunque, andranno seguiti passo passo i prossimi aggiornamenti perché gli scenari, come accaduto più volte in passato, potrebbero cambiare.