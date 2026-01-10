Italia, ondata di gelo dai connotati rarissimi in questo secolo: le temperature raggiunte

È sicuramente un'inverno d'altri tempi: freddo, neve e gelo che hanno colpito e insistono ancora sul nostro Paese fanno parte di un clima che adesso è ampiamente cambiato ed eventi del genere sono sempre meno frequenti sull'Italia, almeno in maniera così massiccia ed estesa.

Minime ampiamente sottozero

È stata soprattutto la nottata di giovedì 8 gennaio ad aver fatto registrare il picco del gelo anche se il maltempo adesso insiste ancora al Centro-Sud con nuovi fenomeni nevosi anche a quote bassissime. Dai -23°C dell'Altopiano di Asiago ai -9°C di Prato, una cifra considerevole se si pensa che la città toscana è in pianura, al gelo anche delle zone alpine con i -20°C di Livigno, -9°C di Courmayeyr, fino a -14°C a Bolzano e -12°C a Trento. La sciabolata artica è stata intensa e persiste tutt'ora con valori sottozero di notte. Senza scomodare le zone montuose, anche al Centro-Nord la colonnina di mercurio è scesa ben al di sotto delle medie del periodo: per fare alcuni esempi -6°C a Forlì con tanta neve, - 3°C a Troni, al Centro da registrare i -4°C diffusi nelle città umbre ma ben -11°C a Norcia e -15°C ad Amatrice, nel Lazio, non sono più temperature che si registrano ogni anno.

"Rarissimo evento freddo"

" La forte gelata di giovedì può essere classificata come 'rarissimo evento freddo del XXI secolo' ", ha affermato Lorenzo Tedici, meteorologo di IlMeteo.it. Temperature di tutto rispetto ma negli Anni Ottanta e Novanta erano la normalità. Milano, ad esempio, ha chiuso il mese di dicembre 2025 con una media di 8,3°C. ovvero il più caldo da quando ci sono gli strumenti ufficiali, superando il record del dicembre 2023 quando si fermò a 7,7°C.

L'inverno continua a fare la voce grossa

E non è finita qui: seppur con valori meno gelidi di quelli sopra citati, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per domenica 11 gennaio per Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia per temporali ma anche per il forte vento previsto. Ricordiamo che proprio in presenza del vento la temperatura percepita è più bassa di quella reale e si acuisce la sensazione di freddo. Se domenica, appunto, sarà ancora instabile al Centro-Sud con acquazzoni sparsi e nevicate che imbiancheranno soprattutto le zone adriatiche dai 3-400 metri di quota.

Da lunedì 12 gennaio spazio a un debole anticiclone ma freddo e gelo con temperature notturne sottozero rimarranno sull'Italia, specialmente sulle principali città del Centro-Nord

e possibili estese gelate. Nemmeno il tempo di rifiatare, però, che da metà settimana si attende una perturbazione atlantica con nuove piogge e nevicate. Per i dettagli, però, sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.