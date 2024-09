Italia in una "palude barica": ancora temporali e nubifragi, le zone a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

La settimana appena iniziata vede l'Italia con un meteo tutto sommato discreto da Nord a Sud anche se i cieli sono molto nuvolosi soprattutto sulle regioni adriatiche ma i fenomeni, per il momento, sono sporadici e scarsi. La moviola satellitare con il movimento delle nubi, però, indica che qualcosa sta per cambiare a causa del ritorno del vortice ciclonico, adesso sui Balcani, che ci ha interessato nei giorni scorsi: piogge, temporali e nubifragi colpiranno soprattutto su alcune zone della nostra Penisola che si troveranno in una "palude barica", un termine che indica una precisa condizione atmosferica.

Di cosa si tratta

Invece di evolvere verso Est l'area di bassa pressione con moto retrogrado si muoverà verso Ovest: ecco che inevitabilmente il Mediterraneo tornerà a fare i conti con il maltempo. Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che la vasta area ciclonica, in realtà, ogni giorno che passerà, avrà le caratteristiche di una "palude barica", ossia " una regione atmosferica in cui la pressione, nel nostro caso su valori bassi, si mantiene comunque quasi uniforme su una vasta area e dove il quadro meteorologico manifesta spesso condizioni monotone, con cieli grigi e piogge a tratti persistenti, seppur distribuite in forma molto irregolare".

Le aree più a rischio

Rispetto alle classiche perturbazioni molto più veloci e dinamiche, quindi, in questo caso avremo una persistenza della configurazione atmosferica che potrebbe tenerci compagnia per l'intera settimana. Per la giornata di oggi, lunedì 16 settembre, molte precipitazioni interesseranno Centro-Sud e Isole Maggiori ma sarà specialmente tra mercoledì e giovedì che il maltempo picchierà duro soprattutto il Nord " dove non escludiamo il rischio di locali alluvioni lampo e nubifragi. Oggi sono previste precipitazioni su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, poi anche sul Friuli Venezia-Giulia e poi col passare dei giorni su gran parte del Centro e del Sud e soprattutto in Emilia-Romagna dove sono attesi dei nubifragi, talvolta persistenti", spiega il direttore Antonio Sanò.

Le temperature si manterranno al di sotto della media anche di 4-5°C a causa dei fenomeni e dell'aria fredda in quota (ricordiamo che originariamente il vortice è stato alimentato da aria polare).

La tendenza a lungo termine

Per uno "sblocco" di questa situazione meteo sarà necessario aspettare soprattutto la prossima settimana quando un'area di alta pressione dovrebbe riportare maggiore stabilità sul bacino del Mediterraneo: se tornasse l'anticiclone africano anche le temperature tornerebbero verso l'alto con alcuni modelli che vedono

i valori massimi diurni anche superiori alle medie del periodo al Centro-Sud. Prima, però, per molti giorni tutta Italia da nord a sud farà i conti con un clima autunnale, fresco e piovoso.