Non solo caldo e afa, occhio alle grandinate: cosa succede al meteo

L'anticiclone africano Nerone ha iniziato a mettere radici sul nostro Paese ma, rispetto ad altre situazioni del passato, non sarà così forte da impedire lo sviluppo di temporali con le tanto temute grandinate: sono questi gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo circa la giornata odierna, domenica 13 agosto, su alcuni settori d'Italia.

Il rischio temporali

Anche se caldo e afa saranno in graduale aumento specialmente al Centro-Nord, ecco che nelle prossime ore sarà soprattutto il Nord-Ovest a rischio fenomeni di forte intensità. Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che nelle ore pomeridiane e serali i temporali potranno interessare città come Cuneo, Biella, Torino, Vercelli e la Val d'Ossola: i fenomeni potranno essere accompagnati da frequenti fulminazioni, acquazzoni intensi e, come detto, la caduta della grandine. Secondo le stime, in queste aree potranno accumularsi anceh 40 mm di pioggia in poco tempo, qualche fenomeno non è escluso anche sulle Alpi orientali ma sicuramente meno intenso e persistente.

Il meteo sul resto d'Italia

Non ci saranno grandi variazioni atmosferiche, invece, su tutte le altre Regioni perché l'alta pressione africana manterrà un forte soleggiamento con temperature massime in aumento soprattutto al Centro-Nord con punte fino a 36°C a Bolzano. Il caldo diverrà via via più afoso con il passare dei giorni a causa dell'aumento dei tassi di umidità. Lunedì 14 agosto farà molto caldo al Centro Italia con 37°C di massima che si potranno raggiungere su città come Firenze e Roma. Paradossalmente, stavolta, sarà il Sud a stare più al "fresco" con valori che non andranno oltre i 32-33°C.

Il meteo di Ferragosto

La fiammata africana è destinata a durare alcuni giorni: per Ferragosto la colonnina di mercurio aumenterà ancora soprattutto in Sardegna con le zone interne dell'Isola che potranno toccare valori massimi anche di 40°C all'ombra. Nerone farà sentire la sua forza anche altrove con valori diurni di 35-36°C e alti tassi d'umidità a Bolzano, Bologna e Firenze per citare alcuni esempi, ancora qualche grado in meno al Meridione. Ma quanto durerà questa situazione? Almeno per una settimana e fino al 20 agosto quando potrebbe intervenire una goccia fredda a cambiare le carte in tavola e iniziare a smorzare la calura sul nostro Paese a suon di calo termico ma soprattutto fenomeni anche di forte intensità. È ancora prematuro stilare una previsione e capire le aree più a rischio ma sembra, comunque, esserci una data la fine di Nerone.