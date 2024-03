Una bomba d'acqua spaventa Milano. Tromba d'aria nel Varesotto

Una forte ondata di maltempo si è abbattutta soprattutto in Lombardia dalla serata di ieri colpendo in pieno Milano ma anche la provincia di Varese: un nubifragio con temporale ha colpito il capoluogo dove, per il forte vento, sono stati divelti cartelloni pubblicitari e molti alberi risultano pericolanti. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, fortunatamente non ci sono notizie di feriti o situazioni di particolari criticità. Molti turisti arrivati per trascorrere i giorni pasquali sono stati sorpresi dal maltempo rifugiandosi velocemente nei loro alberghi e strutture ricettive. Il vento ha picchiato duro anche il Varesotto, soprattutto tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo dove una tromba d'aria ha abbattuto decine di alberi ma senza conseguenze per la gente.

Dalla mezzanotte alle ore 10 di questa mattina sono arrivate centinaia di chiamate ai Vigili del fuoco che hanno effettuato più di 150 interventi di soccorso su tutto il territorio lombardo. Nel comune di Gavirate, in via Cornelio Rovera, si è aperta inoltre voragine con tre persone evacuate a scopo precauzionale.

Frane e valanghe

A causa delle avverse condizioni atmosferiche, la scorsa notte un temporale con pioggia e vento intensi ha colpito anche la provincia piemontese del Verbano Cusio Ossola con tre valanghe che hanno interessato i versanti lungo la statale del Sempione. Per evitare qualsiasi rischio l'Anas ha chiuso la strada tra Iselle e il confine con la Svizzera sottolineando che il pericolo delle valanghe rimane molto elevato. In pianura e collina, invece, la forte pioggia ha provocato frane e smottamenti causando problemi soprattutto sulla statale 34 del Lago Maggiore tra Cannobio e Cannero.

Una colata di pietre e fango ha preso di mira la Strada Statale 549 di Macugnaga (km 8+800) nel comune di Calasca Castiglione, località Molini, coinvolgendo due auto: la strada è attualmente interdetta al traffico in entrambe le direzioni. Dalla mattinata due squadre dei soccorsi sono a lavoro per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile: sul posto si sono recati i Carabinieri così come i tecnici dell'Anas e il sindaco di Calasca di Castiglione. Il maltempo ha colpito anche la provincia di Biella con alberi caduti sulle carreggiate e allagamenti segnalati in alcune cantine.

Il maltempo che sta colpendo il Piemonte settentrionale in queste ore sta provocato gravi disagi nel Verbano-Cusio-Ossola. Questa situazione meteo estrema sta provocando diffuse valanghe dal pomeriggio. Una di queste ha interessato il valico di Iselle pic.twitter.com/vqZ9jFYuLO — Kurosh74 (@Kurosh_74) March 30, 2024

Allerta meteo

Come da it/it/mappe-rischi/bollettino-di-criticita/" data-ga4-click-event-target="external" target="_blank" rel="noopener">bollettino della Protezione Civile, l'odierna giornata di Pasqua vedrà un'allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Lombardia (in particolare Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche) mentre sarà allerta gialla sull’intero territorio di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige così come su alcune aree di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.