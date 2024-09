Maltempo, non è ancora finita: ecco quando arriverà l'ultima spallata all'estate

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul nostro Paese dalla giornata di ieri, domenica 8 settembre, farà sentire i suoi effetti anche nelle prossime ore spostandosi verso le regioni meridionali, dove sono attese piogge abbondanti e temporali: dopo la tregua preannunciata per martedì 10 e mercoledì 11, potrebbe arrivare un nuovo peggioramento in grado di dare l'ultima spallata alla stagione estiva.

Per quanto concerne il Settentrione, nella mattinata di oggi, lunedì 9 settembre, precipitazioni e temporali hanno interessato soprattutto la Liguria e le regioni del Nordest. Durante il pomeriggio la perturbazione ha portato maltempo su alta Lombardia, Trentino-Alto Adige e Triveneto, lasciando altrove cieli sereni o poco nuvolosi. In serata, a parte qualche nube sparsa nel Nordest, il miglioramento delle condizioni meteo sarà percepibile ovunque.

Al Centro piogge sparse su Toscana, Lazio e Abruzzo, sia nel corso del mattino che nel pomeriggio: la situazione dovrebbe migliorare invece dalla serata, con qualche residuo piovasco previsto sulle coste dell'Abruzzo. Al Sud e sulle Isole, ad eccezione della Sardegna, nubifragi e temporali si sono abbattuti su Cilento, Basilicata, Calabria e Puglia sia in mattinata che nel pomeriggio. Durante la serata, ad eccezione di qualche residuo piovasco su Salento e Calabria, torneranno cieli sereni o poco nuvolosi.

Come detto, martedì 10 ci sarà spazio per una tregua dal maltempo, che porterà cieli sereni o poco nuvolosi un po' ovunque, a parte qualche nuvolosità residua soprattutto sul basso versante tirrenico e sulla Puglia. Le temperature, calate bruscamente dalla giornata di ieri, torneranno a risalire soprattutto al Nord e su una gran parte delle regioni centrali.

Un nuovo peggioramento, secondo quanto previsto dagli esperti de Ilmeteo.it, è atteso a partire dal pomeriggio di mercoledì 11: un fronte perturbato proveniente da Nord raggiungerà il nostro Paese, facendo sentire i propri effetti sui settori alpini e prealpini prima e sul resto del Settentrione, comprese le pianure, nel corso della serata.

La perturbazione porterà maltempo soprattutto giovedì 12 e venerdì 13 settembre, infliggendo un'ultima e forse decisiva spallata all'estate. I meteorologi prevedono due giornate caratterizzate da piogge che colpiranno le regioni settentrionali e parte del centro per poi diffondersi anche al Sud, in particolar modo lungo il versante tirrenico. Il ciclone, alimentato da aria fredda proveniente dal nord, provocherà un abbassamento deciso delle temperature, tanto che si attende addirittura l'arrivo della neve a quote relativamente basse per la stagione (fino a 1400-1600 metri di quota).

Al momento non è dato sapere con precisione se si possa già parlare di clima autunnale: i modelli lasciano presagire che la pressione potrebbe nuovamente ad aumentare il prossimo weekend, portando un clima soleggiato un po' ovunque.