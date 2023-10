"Accumuli piovosi in pochissimo tempo". È allerta rossa: le aree più a rischio

Il maltempo entra nel vivo. Sull'Italia si sta per abbattere il vortice di Halloween che provocherà piogge, temporali e nubifragi. I contrasti che si verranno a creare con l'aria mite pre-esistente darà vita a fenomeni di forte intensità e venti con raffiche fino a 90 chilometri orari. Il nostro Paese sarà spaccato in due con Sud e Sicilia ancora alle prese con un meteo estivo e valori massimi localmente superiori ai 30°C. Occhi puntati, però, sull'allerta della Protezione Civile per la giornata odierna dove sono indicate le aree a maggior criticità.

Le aree in allerta rossa

Si tratta di " Elevata criticità per rischio idrogeologico " e conseguente allerta rossa per il potenziale rischio di frane e piene dei fiumi e corsi d'acqua in Emilia-Romagna: nello specifico, a essere maggiormente coinvolte saranno la " Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese". Un'allerta arancione per lo stesso motivo è invece prevista nella zone di bassa collina e in pianura sulle altre aree della Regione, sarà gialla soltanto nell'area romagnola. Ma non sarà soltanto l'Emilia-Romagna osservata speciale: l'allerta arancione per lunedì 30 ottobre riguarderà anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana.

A causa delle avverse condizioni meteo le scuole rimarranno chiuse in numerosi Comuni di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. "L'ingresso dalla Porta del Rodano (Francia meridionale) di fredde e instabili correnti in discesa dal Nord Europa, potrebbe provocare la formazione di un pericoloso ciclone", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. " Se ciò venisse confermato è lecito attendersi dei nubifragi in particolare al Nordest e tra Liguria/alta Toscana, con cumulate di pioggia localmente fino a 150 millimetri in pochissimo tempo" . In pratica, si tratterebbe della pioggia che mediamente cade in due mesi. Anche a causa del calo termico previsto, ulle zone alpine potrebbe cadere tantissima neve dai 2.200 metri di quota, una manna soprattutto per i ghiacciaci che tanto hanno sofferto un clima fuori stagione fino alla metà del mese di ottobre.

Il meteo dei prossimi giorni

La giornata di domani, martedì 31 ottobre, vedrà un generale miglioramento nel corso della giornata anche se non mancheranno altri fenomeni soprattutto sul Nord-Est e le aree tirreniche centro-meridionali. Attenzione, però, perché la tregua sarà di breve durata visto che il primo novembre una nuova ondata di maltempo colpirà questa volta soprattutto il Centro-Sud con fenomeni localmente intensi e abbondanti. Il peggio dovrà ancora arrivare perché, se verranno confermate le carte odierne, nuovi nubifragi si potranno abbattere al Nord Italia nella giornata successiva, giovedì 2 novembre mentre per venerdì la sventagliata del maltempo arriverebbe anche in Sicilia. Non sono buone le notizie nemmeno per il prossimo fine settimana: nuove piogge e temporali colpiranno gran parte del territorio italiano con l'alta pressione che non sarà in grado, per ora, di fermare i fronti atlantici in arrivo da ovest.