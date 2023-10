Meteo, arriva il vortice di Halloween: dove colpiranno le piogge più intense

Dopo le piogge e i temporali che hanno colpito essenzialmente il Centro-Nord negli ultimi giorni, il fine settimana vedrà una breve ed effimera tregua dal maltempo che tornerà già dal tardo pomeriggio di domenica ma attenzione all'inizio della settimana prossima quando un nuovo vortice interesserà il nostro Paese con fenomeni intensi e abbondanti soprattutto su alcune Regioni. Le condizioni meteo, insomma, vedranno ormai dinamiche sempre più autunnali e in piena linea con la stagione che avanza.

Il meteo di sabato e domenica

La giornata odierna vedrà soltanto qualche debole e residua pioggia sul Nord-Est, Lazio, Umbria e Campania con un netto miglioramento nel corso del pomeriggio e della sera. Bel tempo altrove ma con ventilazione sostenuta sebbene, anche in questo caso, in attenuazione. Anche domenica inizierà sotto il segno del sole specialmente al Centro-Sud con temperature massime ben superiori alle medie del periodo e valori termici che potranno toccare anche i 28-30°C soprattutto sulle aree interne della Sicilia. Le prime avvisaglie del cambiamento atmosferico si avranno in serata con le prime piogge per quello che è stato chiamato dagli esperti il "vortice di Halloween".

Le aree più colpite

" Il Vortice di Halloween porterà piogge diffuse per il 31 ottobre ma i fenomeni più intensi sono previsti in anticipo, già da lunedì 30: si tratterà di piogge potenzialmente alluvionali su Liguria di Levante ed Alta Toscana, si prevedono oltre 100 millimetri in ventiquattr'ore con punte massime di 200 mm sui rilievi di questa zona ", ha spiegato Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. La nuova settimana si aprirà con fenomeni molto abbondanti specialmente sulle regioni settentrionali mentre il Centro-Sud sarà in "attesa" con un meteo essenzialmente asciutto ma nubi in aumento da ovest verso est.

Il 31 ottobre, Halloween, ecco che il vortice sarà responsabile di forti venti con i fenomeni più forti attesi nella prima parte della giornata, oltre alle zone già citate, anche " sul Nord-Est e sul versante tirrenico, le stesse zone colpite da frequenti precipitazioni negli ultimi giorni", sottolinea l'esperto. Ancora nessuna precepitazione degna di nota, invece, al Sud e sulla Sicilia che vedranno soltanto un aumento del vento da ovest.

Il debutto di novembre

Le mappe dei principali modelli meteorologici vedono un tempo discreto per la festa di Ognissanti: " non freddo, non ventoso e non piovoso - spiega Gussoni - in sintesi una discreta giornata, anche con momenti soleggiati, disturbati solo a tratti da qualche banco di nebbia notturno e mattiniero" . Per il 2 novembre, invece, giornata in cui si ricordano i defunti, ecco che dall'Inghilterra un profondo ciclone potrebbe avvicinarsi verso l'Italia e interessare il nostro Paese dalla giornata successiva, venerdì 3 novembre, con venti da burrasca per almeno due giorni.