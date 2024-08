Pioggia e temporali in dieci Regioni. Ecco dove l'estate è (quasi) finita

Ascolta ora 00:00 00:00

Si annuncia una giornata piuttosto movimentata dal punto di vista meteo: un lieve cedimento dell'anticiclone africano consente infiltrazioni di aria fresca alle alte quote dell'atmosfera che consentirà lo sviluppo di temporali anche di forte intensità. La Protezione Civile ha emanato un bollettino con allerta gialla per tutto il Centro-Sud e la sola eccezione del Piemonte per quanto riguarda le regioni settentrionali.

Le regioni coinvolte

Nel dettaglio, nelle prossime ore saranno dieci le regioni dove si svilupperanno nubi imponenti, acquazzoni e temporali: oltre al Piemonte figurano Umbria, le zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia (specie settori centro-settentrionali), Basilicata, Calabria e Sicilia. Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che durante la mattinata saranno soprattutto colpiti Piemonte occidentale, parte della Liguria e i settori alpini della Lombardia. Ma sarà durante il pomeriggio che la situazione meteorologica si farà più irrequieta con i fenomeni più intensi che colpiranno le regioni centro-meridionali. " In particolare, saranno a rischio Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e i settori centrali e settentrionali della Sicilia" . Anche in questo caso, non sono da escludere locali grandinate, raffiche di vento improvvise e intensi rovesci. Migliorerà ovunque durante la sera con la fine dei fenomeni a parte residua nuvolosità sulle aree coinvolte in precedenza.

L'energia in gioco

Il maltempo non sarà causato dal passaggio di una perturbazione: per quanto possa essere più debole, l'Italia è occupata dall'anticiclone africano che comunque non ha più la forza dei giorni scorsi. " La causa di questa instabilità va ricercata nella forte energia presente soprattutto nei bassi strati dell'atmosfera - spiegano gli esperti - Questa energia è il risultato del contrasto tra le masse d'aria più fresca e umida che alimentano l'area di bassa pressione e il forte calore preesistente, dovuto alle alte temperature degli ultimi giorni". Nella giornata di oggi le temperature massime e minime saranno in lieve calo nelle aree colpite dai fenomeni.

La tendenza successiva

Chi pensa che questa instabilità possa fare da apripista per un meteo diverso e la fine dell'estate si sbaglia: durante il prossimo fine settimana è prevista una nuova fiammata africana con l'ennesimo aumento delle temperature massime specialmente al Centro-Sud con valori come fossimo in pieno luglio o nella prima metà del mese di agosto.

Specialmente sulle zone interne delle Isole Maggiori si toccheranno nuove punte di 36-37°C ma i 34-35°C si raggiungeranno quasi ovunque. Meno caldo al Nord ma in un contesto, comunque, ancora di piena estate. Per cambiamenti sostanziali, a questo punto, bisognerà capire come debutterà settembre.