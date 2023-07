Meteo, tra alta pressione e temporali spunta la proiezione per agosto

Dopo tanta sofferenza dovuta a eventi meteo opposti, ossia i super temporali al Nord e la calura estrema al Sud e sulle Isole Maggiori, già dalla giornata di ieri ci siamo accorti che le condizioni atmosferiche sono diventate più benevole su tutta Italia e così continuerà ad essere anche nei prossimi giorni e probabilmente anche per una buona fetta del mese di agosto.

Il meteo del fine settimana

" È confermato che torneremo a vivere l’Estate di una volta, con temperature più o meno normali e senza follie meteorologiche ", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de IlMeteo.it. Se la giornata odierna vedrà bel tempo su tutta Italia con valori massimi compresi fra i 27°C di Torino e i 34°C di Bari, nel fine settimana avremo soltanto qualche novità riguardante un timido tentativo dell'alta pressione africana di spostarsi verso nord fino a interessare le Isole Maggiori e il Sud ma senza gli eccessi dei giorni scorsi. Tra sabato e domenica si toccheranno punte fino a 39°C su Sardegna e Sicilia, non oltre i 34°C sulle altre zone del Sud.

Viceversa, sulle regioni settentrionali le temperature diurne saranno più gradevoli ma si potrà assistere a una certa instabilità atmosferica a causa di infiltrazioni d'aria fresca in quota: in questo caso acquazzoni e qualche temporali colpiranno Alpi, Prealpi e localmente le zone di pianura ma, anche in questo caso, senza i fenomeni estremi che ci hanno consegnato le cronache.

Le proiezioni per agosto

Manca poco, ormai, per l'ingresso dell'ultimo mese estivo per eccellenza: agosto. " Al momento possiamo dare, con una buona attendibilità scientifica, solo le previsioni per l'inizio del mese: dovremmo avere la classica Estate mediterranea da Nord a Sud", ha spiegato Sanò. Cosa significa? Bel tempo con clima non troppo caldo come accadeva negli anni Ottanta e Novanta ma dove non mancheranno locali temporali pomeridiani sulle zone montuose come è normale che sia in questa stagione ma senza le famose supercelle temporalesche degli ultimi tempi. " In sintesi torneremo ‘vintage’ con il clima del secolo scorso ".

Sottolineando che si tratta di proiezioni a medio-lungo termine e, pertanto, soggette a cambiamenti e un'affidabilità limitata, la tendenza indica che anche al Sud si dovrebbe "respirare" senza la presenza dell'anticiclone africano, che il Centro sarà interessato da venti miti da ovest e che il Nord vedrà l'alternanza di giornate stabili e soleggiate a qualche acquazzone o temporale. Spingendo lo sguardo fino a Ferragosto, invece, le mappe meteo propongono scenari in cui le correnti atlantiche potrebbero avere la meglio sull'alta pressione soprattutto al Nord: ovunque, però, non sembrano esserci le condizioni per il ritorno del mostro africano con temperature che si manterebbero in media o leggermente al di sopra.