Meteo, arriva l'anticiclone africano: preparatevi per il fine settimana

Ancora poche ore con in compagnia del maltempo sulle regioni adriatiche e al Sud Italia con nubi, acquazzoni e venti anche forti da Maestrale che l'anticiclone africano è pronto a ricucire lo "strappo" e riportare meteo stabile e soleggiato con un nuovo aumento termico. Il colpo di coda invernale, per adesso, si ferma qui e non sono previste nuove irruzioni d'aria fredda artica per almeno una settimana e il fine settimana vedrà bel tempo ovunque.

Alta pressione da giovedì

Come mostrano le immagini sempre aggiornate del satellite, le regioni occidentali sono già fuori dal maltempo: quasi tutto il Nord (eccezione del Triveneto) e le aree tirreniche centro-settentrionali presentano condizioni meteo soleggiate ma ancora un po' fresche a causa dei venti e del ricambio termico delle ultime ore. L'instabilità, come detto, riguarda soltanto le zone appena menzionate ma nel corso della giornata è atteso un miglioramento ovunque che diventerà realtà, per tutti, nella giornata di giovedì 16 marzo con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime in aumento.

Cosa aspettarci nel fine settimana

" Come è tipico di marzo, poi, dopo la tempesta tornerà la calma piatta su gran parte del Mediterraneo con l’anticiclone nordafricano che spingerà la sua Gobba, il suo promontorio, molto a Nord, fino alla Polonia e alla Finlandia ", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. Ecco che per venerdì dovremo aspettarci un'altra giornata dal sapore primaverile ma sarà soprattutto sabato e domenica che il bel tempo dominerà da nord a sud con temperature massime che toccheranno nuovamente i 20°C sulle aree alpine (Bolzano), sulla Valpadana e sulle zone interne delle Isole Maggiori.

Se durante il giorno avremo un clima in linea con la stagione che avanza e valori anche sopra le medie del periodo, durante la notte ci ricorderemo di essere ancora in una stagione di transizione con temperature minime di pochi gradi sopra lo zero al Centro-Nord specialmente sulle zone con cieli sereni e assenza di vento. Ancora molto freddo e gelate notturne, per esempio, a Campobasso e Potenza con minime negative fino alla notte su domenica.

Anticiclone a oltranza?

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli matematici, l'alta pressione africana durerà per almeno una settimana: soltanto al Nord e sulle zone tirreniche si avranno annuvolamenti tra lunedì e martedì ma senza fenomeni. Primavera è sinonimo, sempre, di variabilità: è per questo motivo che la fine di marzo potrebbe riservarci nuove sorprese fredde e instabili se verranno confermati i nuovi affondi perturbati dal Nord Europa che avrebbero il Mediterraneo come bersaglio preferito.