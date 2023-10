Meteo, Italia spaccata a metà: occhio al brusco scivolone verso l'autunno

Le condizioni climatiche nel nostro Paese stanno per modificarsi in modo molto repentino, subendo delle variazioni decisamente drastiche rispetto alla situazione attuale: ciò nonostante, viste le differenze nell'evoluzione meteorologica attesa fin dalle prossime ore, pare proprio che ancora una volta l'Italia sarà spaccata in due. Per una parte del territorio nazionale ci sarà infatti un tuffo deciso nella stagione autunnale, mentre altrove l'estate continuerà a prolungare i suoi effetti, con temperature decisamente al di sopra delle medie stagionali.

Qual'è la situazione attuale

Analizzando la configurazione barica attualmente in essere, è possibile individuare un anticiclone di origine africana in lento ma inesorabile declino sull'Italia, nel territorio della quale iniziano ad infiltrarsi, scendendo di latitudine, delle correnti di provenienza Nordatlantica. Ciò significa, secondo gli esperti di Meteo.it, che il tempo inizierà a breve a peggiorare: in alcune zone del nostro Paese, in particolar modo al Nord e in alcune regioni del Centro, ciò si verificherà fin dalla conclusione della giornata di oggi, domenica 15 ottobre, con una diminuzione delle temperature decisamente sensibile. Nel resto dell'Italia Centro-Meridionale, invece, le temperature continueranno a mantenersi elevate. Questa spaccatura si accentuerà ancora maggiormente con l'inizio della prossima settimana, e in particolar modo dalla metà.

L'arrivo del vortice ciclonico

Ma qual è il motivo alla base di questa prossima evoluzione climatica? Il principale imputato è un vortice ciclonico che attualmente sta indugiando sulla Penisola Iberica e che ben presto viaggerà verso oriente, investendo il nostro Paese. Tale vortice sospingerà masse di aria più fredda verso le regioni settentrionali e quelle dell'alto versante centrale Tirrenico, portando anche una certa instabilità climatica. Dall'altro lato, invece richiamerà dalle regioni del Nord Africa una serie di venti di Scirocco decisamente caldi, che soffieranno sul resto del Centro Italia, al Sud e sulle Isole. Ecco, in sostanza, il motivo per il quale si creerà questa spaccatura, che sarà ancora più evidente dalla metà della prossima settimana e fino almeno all'inizio del weekend.

Una maggiore uniformità, per quanto concerne la diffusione di un clima più freddo e instabile, è quindi attesa solo negli ultimi giorni della settimana, quando, forse, si potrà dire che l'autunno si è finalmente affacciato anche sul MEditerraneo e nello specifico sul nostro Paese, pur se con almeno un mese di ritardo.