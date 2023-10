Meteo sulle montagne russe: week end discreto, poi cambia tutto

Dal maltempo al sole, da un clima autunnale al caldo anomalo: le condizioni meteo attuali e del breve e medio periodo continueranno ad avere sali-scendi tipici della stagione con la stagione che ancora non riesce ad affermarsi soprattutto al Sud e sulla Sicilia dove, anche oggi, si registreranno valori massimi più tipici di settembre che di fine ottobre.

Il meteo del week-end

" Sul nostro Paese ci sarà un’alternanza tra fasi calde e soleggiate e periodi decisamente perturbati con anche il rischio di piogge alluvionali; il potente flusso da Sud-Ovest spingerà anche tanta sabbia del Deserto dal Sahara verso il bacino Mediterraneo ", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Le immagini del satellite mostrano nubi "sparate" dalle correnti occidentali ma tra sabato e domenica tutto il nostro Paese vedrà una tregua dal maltempo e un'altra ondata di caldo al Sud dove si raggiungeranno i 30°C sulla Sicilia e fino a 28°C tra Puglia e Calabria.

Cosa accadrà la prossima settimana

Tutto cambierà, ancora una volta, lunedì 30 quando la massa d’aria sahariana, risalendo il Mar Mediterraneo, potrebbe caricarsi di umidità " causando piogge torrenziali ". I fenomeni più intensi riguarderanno soprattutto Nord e Toscana con accumuli importanti e possibili criticità causate da nubifragi e allagamenti, la neve cadrà abbondante sulle Alpi al di sopra dei 2.200 metri. Ancora tempo discreto altrove con l'ultima giornata di ottobre, martedì 31, con nuove piogge e acquazzoni al Nord e sulla fascia tirrenica. Si troveranno in "ombra pluviometrica" le aree adriatiche, all'asciutto anche Sud e Sicilia con un autunno finora avaro di piogge.

" Vivremo un periodo molto dinamico governato dalla Corrente a Getto Polare in discesa verso il Maghreb: la componente dei venti da Sud-Ovest spingerà tanta umidità tra Lunedì 30 e Martedì 31 Ottobre verso il settentrione, il Centro tirrenico e fino alla Campania. Entro Halloween potrebbero cadere più di 200 mm in 48 ore al Centro-Nord con il rischio di esondazioni tipiche autunnali", ha spiegato Sanò.

Come inizierà il nuovo mese

Dopo il maltempo degli ultimi giorni di ottobre alternato a lunghe pause asciutte e soleggiate, novembre inizierà con bel tempo da nord a sud ma già giovedì 2 novembre ecco la dinamicità di cui si parlava prima: nuove nubi in arrivo da ovest con piogge e acquazzno sparsi specialmente al Nord e su parte del Centro. Meteo completamente diverso al Sud dove, addirittura, valori di 33-34°C si potranno toccare sulla Sicilia con un'anomalia termica superiore ai 10°C. " Caldo anomalo e maltempo estremo ‘a braccetto’ per i prossimi 10 giorni in Italia ", conclude l'esperto.