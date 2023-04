Meteo, caldo africano con i primi 30°C della stagione: ecco dove

Alla prima rimonta dell'anticiclone africano, il caldo inizia a fare la voce grossa: dopo molti giorni instabili e piovosi ecco che l'aria in arrivo dall'entroterra sahariano farà lievitare le temperature massime fino punte di 28-30°C su alcune zone d'Italia. I meteorologi le chiamano " prove tecniche d'estate " e, effettivamente, si tratta di valori tipici del mese di giugno.

Dove farà più caldo

Il fine settimana appena iniziato sta vedendo il ritorno del bel tempo ovunque sul nostro Paese a parte qualche innocua velatura sul Nord Italia. L'aspetto saliente, come detto, saranno i numeri che la colonnina di mercurio raggiungerà tra oggi e domenica 23 aprile in Sardegna dove, sulle zone interne, 27-28°C saranno di casa ma i picchi toccheranno i 30°C. Molto caldo con temperature sopra le medie anche in Sicilia con massime fino a 26°C (anche qui sulle zone lontane dal mare) e valori fino a 23-24°C praticamente sul resto d'Italia in modo particolare sulla Valpadana e le zone interne del Centro-Sud.

Quanto durerà?

Gli esperti de Ilmeteo.it mettono subito le cose in chiaro: non sarà un duraturo visto che già domenica arriveranno nuovi temporali al Nord con un ridimensionamento termico che interesserà il resto d'Italia tra lunedì e martedì quando l'instabilità si farà sentire anche al Centro-Sud dove le temperature massime rientreranno nei valori tipici di questo periodo abbassandosi di alcuni gradi. A parte questo veloce passaggio instabile, come abbiamo visto sul Giornale.it l'alta pressione tornerà a estendersi sul nostro Paese soprattutto da mercoledì 26 in poi cercando di mettere radici più stabili e durature e arrivare fino al 1° maggio con una nuova e potenziale escalation del caldo.

40°C in Spagna

Le proiezioni a medio termine indicano scenari eccezionali per una parte del Mediterraneo, fortunatamente quello più occidentale e lontano dal nostro Paese ma che merita una menzione: in Spagna potrebbero addirittura toccarsi valori di 40°C a fine mese se fosse confermata un'intensa ondata di caldo africano colpire tutto il sud del Paese, Portogallo compreso. " Sono previste anomalie termiche di +12°C rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo dell'anno.Tutto ciò si tradurrà in verosimilmente in valori termici massimi fino a +35/40°C in regioni come l'Andalusia, l'Estremadura, la Murcia e il Sud del Portogallo", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Insomma, se davvero si realizzasero questi scenari, alle nostre latitudini e a fine aprile, non sarebbe un bel segnale in vista della prossima estate 2023.