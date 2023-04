Tra sole e acquazzoni: il meteo per il Ponte del 25 aprile

Dopo le piogge e le grandinate che ieri hanno colpito il Nord Italia, le condizioni meteo vivono una fase di variabilità che tende verso un miglioramento per sabato 22 aprile, un nuovo peggioramento per domenica e lunedì prima del ritorno dell'alta pressione per la Festa della Liberazione: si può riassumere così quanto accadrà nei prossimi giorni prima di scendere nel dettaglio dell'intero Paese.

Il meteo del fine settimana

La giornata odierna che darà il via al lungo Ponte vedrà iniziali condizioni soleggiate al Centro-Sud mentre le regioni settentrionali faranno ancora i conti con l'instabilità di ieri, tante nubi e nuovi acquazzoni e locali temporali pomeridiani che colpiranno anche la dorsale appenninica ma che difficilmente si sposteranno fino alle località costiere.

Sabato, invece, si aprirà con bel tempo grazie alla rimonta di un anticiclone africano da ovest. La giornata di domani vedrà il sole protagonista da Nord a Sud con massime fino a 24°C e clima piacevole. Vivremo un Sabato italiano perfetto con la prima tintarella al mare o, per i più audaci, l’ultima sciata sulle piste ancora aperte", ha affermato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò.

Un altro cambiamento, l'ennesimo di questa primavera, avverrà già domenica 23 aprile quando una debole perturbazione raggiungerà il Nord soprattutto dal pomeriggio con acquazzoni sparsi e qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1.600 metri. Tempo migliore, invece, al Centro-Sud a parte qualche annuvolamento pomeridiano che non provocherà fenomeni degni di nota.

Il meteo per il Ponte

Saranno milioni gli italiani che si sposteranno per qualche giorno o anche soltanto per il 24 e 25 aprile, ecco perché essere aggiornati sulle condizioni atmosferiche diventa importante per programmare le proprie giornate. In quei due giorni, però, " risentiremo in parte della perturbazione arrivata domenica al Nord con frequenti acquazzoni lunedì, in rapido spostamento dal Nord-Est verso la Toscana, il resto del Centro ed il sud peninsulare; sulle Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, si starà bene", ha aggiunto Sanò.

Cosa accadrà il 25

La giornata della Liberazione, quindi, coinciderà con la fine della perturbazione e la rimonta dell'anticiclone africano di cui abbiamo parlato sul Giornale.it: la sua presenza garantirà un clima tardo primaverile con temperature massime in netto aumento e punte addiritture vicine ai 30°C sulle aree interne della Sardegna, mentre punte di 26-27°C non mancheranno al Centro-Sud e sulla Sicilia. " Su 4 giorni di ‘weekend lungo’ o Ponte della Liberazione avremo 2 giorni soleggiati e 2 giorni un po’ incerti ", ha concluso l'esperto.