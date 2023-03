Meteo, marzo "pazzerello": arriva il colpo di coda dell’inverno

Mentre da nord a sud dell'Italia stiamo vivendo un fine settimana pienamente primaverile con temperature massime al di sopra delle medie del periodo anche di 7-8°C, un repentino cambiamento meteo si inizia a preparare per i prossimi giorni: una discesa di aria fredda dal Polo darà origine a un ciclone mediterraneo che provocherà maltempo soprattutto martedì e mercoledì.

Rischio "zone di convergenza"

Passato il week-end, le condizioni atmosferiche inizieranno a cambiare già da lunedì 13 marzo con un aumento delle nubi ma lo sguardo andrà rivolto al satellite con la discesa fredda che inizierà a interessare gran parte d'Europa per poi "tuffarsi" sul Mediterraneo. Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che si potranno creare zone di convergenza tra l'aria fredda e quella mite di origine nord-africana, " ovvero aree dove interagiscono e si scontrano queste importanti figure meteorologiche e dal cui contrasto possono scaturire eventi meteo estremi, come purtroppo anche la cronaca recente ci ricorda ".

Per fortuna, il ciclone sarà molto veloce nel suo passaggio da nord a sud: martedì 14 marzo saranno colpite tutte le regioni settentrionali e le centrali tirreniche, mercoledì 15 marzo sarà la volta delle aree adriatiche centro-meridionali, del Sud e della Sicilia. In questi due giorni cadrà tanta pioggia, avremo un importante calo termico e nevicherà in maniera abbondante sulle Alpi oltre i 1.200 metri e sugli Appennini al di sopra dei 1.500 metri dove si potranno accumulare fino a 30 cm di neve fresca.

Torna l'alta pressione, ma...

Come detto, sarà una fase di maltempo intensa ma piuttosto breve perché nel giro di 48 ore il ciclone avrà abbandonato la nostra penisola e torneranno condizioni meteo votate al bel tempo e a un nuovo aumento termico: è questo il responso delle mappe dei modelli matematici per la seconda parte della settimana: fino a sabato 18 marzo, infatti, l'alta pressione riporterà stabilità atmosferica ma sappiamo bene che marzo è spesso il mese degli eccessi climatici. A medio-lungo termine, infatti, potremmo rivivere un nuovo colpo di coda invernale con scenari di clima rigido, nuove piogge e nevicate a bassa quota già a partire da domenica 19 marzo e per i giorni successivi.

Il "colpo di coda" dell'inverno

È sempre bene sottolineare che non si tratta di previsioni ma di una linea di tendenza offerta dai più autorevoli centri di calcolo mondiali e che, come sempre, avranno bisogno di conferme nei prossimi giorni. Gli esperti del Meteogiornale, però, ci ricordano che i colpi di coda tra marzo e aprile ci sono sempre stati con un brusco ritorno a condizioni tipiche invernali, la neve a quote basse e temperature inferiori alle medie. Quest'anno sembra che la seconda parte del mese voglia rispettare questa "regola": " le previsioni meteo a lungo termine non escludono il ritorno di ondate di freddo tardivo, anzi, indicano una maggiore possibilità vista l’interminabile serie di lunghi periodi miti in Italia, oltre che l’attuale fase di freddo invernale sino al Centro Europa e le Isole Britanniche, con tormente di neve", spiegano.