Meteo, ciclone sul 1° maggio degli italiani: dove pioverà di più

Anche se la rimonta dell'anticiclone africano è già realtà sul nostro Paese, con bel tempo e temperature diurne da fine maggio con picchi vicini ai 30°C, dal prossimo fine settimana e nella giornata del 1°maggio c'è la possibilità che si formi un ciclone mediterraneo e condizioni di marcato maltempo su alcune aree del nostro Paese: il meteo, quindi, non sarà dalla parte dei vacanzieri.

Cosa accadrà domenica

Gli esperti de Ilmeteo.it mettono sull'attenti: " Il cambiamento sarà importante, drastico e foriero di un’importante novità per il Nord-Ovest: da Domenica 30 Aprile arriverà tanta pioggia, per almeno 2 giorni, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Valle d’Aosta alla Liguria, acqua fondamentale per i laghi, le falde idriche e la portata dei fiumi" . Il maltempo sarà pilotato da una perturbazione in arrivo dal Nord Europa e che si approfondirà sul Mar Ligure grazie all'interazione con correnti umide meridionali, la configurazione perfetta per avere tanti fenomeni soprattutto sul siccitoso Nord-Ovest. Non andrà meglio, però, nemmeno sul versante tirrenico e le aree interne centro-meridionali con tante nubi e acquazzoni nel pomeriggio e in serata: le uniche zone dal clima asciutto dovrebbero essere le due Isole Maggiori.

Il meteo del 1° maggio

Lunedì 1° maggio, Festa del Lavoro, il vortice ciclonico continuerà a provocare maltempo anche intenso al Centro-Nord con tante piogge, temporali e fenomeni localmente intensi e persistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. La pioggia bagnerà anche il Sud Italia seppur con fenomeni via via meno forti con Sicilia e Sardegna che, ancora una volta, potrebbero essere risparmiate dagli acquazzoni pur in un contesto incerto. In queste giornate non farà affatto caldo, anzi: l'aumento termico terminerà entro la fine di aprile con le temperature che torneranno a essere più fresche e in alcuni casi al di sotto delle medie del periodo (specialmente durante i fenomeni).

La tendenza successiva

Gli esperti spiegano che la tendenza meteo vede il vortice del Primo Maggio in azione almeno fino a Mercoledì 3, posticipando l’inizio di un’eventuale precoce fase calda estiva": se il caldo iniziasse più in là non sarebbe certo un problema dal momento che l'Africa scalda già i motori e che nei prossimi giorni in Spagna verranno abbattuti alcuni record termici con 40°C all'ombra previsti nel sud del Paese a causa di una fiammata dal Sahara tipica dei mesi estivi. Il bel tempo stabile e duraturo potrebbe prendere piede a partire da venerdì 5 maggio ma si tratta soltanto di una proiezione, saranno come sempre necessari i prossimi aggiornamenti.